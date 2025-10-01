Даже без духовки можно приготовить нежный и богатый на вкус десерт, который будет выглядеть празднично и точно понравится вашим близким. Основой станет обычное шоколадное печенье, а главным акцентом – нежный крем и шоколадная глазурь. Готовить такой десерт очень просто, а результат впечатляет не хуже, чем у классических тортов. Этот рецепт пригодится, когда нужно быстро создать что-то вкусное к чаю или кофе.

Видео дня

Идея приготовления вкусного шоколадного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

шоколадное печенье – 350 г

сметана (30%) – 450 г

сгущенное молоко – по вкусу

молоко – для пропитки печенья

шоколад – 2 плитки

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте сметану со сгущенным молоком до однородной массы – это будет крем.

2. Подготовьте форму для десерта. Выложите первый слой печенья, предварительно слегка пропитав его молоком.

3. Поверх распределите часть крема. Далее повторяйте: слой печенья – слой крема.

4. Завершите десерт кремовым слоем.

5. Форму поставьте в холодильник примерно на 2 часа, чтобы десерт хорошо пропитался и держал форму.

6. Для глазури растопите шоколад на водяной бане, добавьте ложку масла и перемешайте до блеска. Полейте десерт готовой глазурью и снова охладите до застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: