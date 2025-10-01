Вкусный шоколадный десерт без выпекания: в основе обычное печенье
Даже без духовки можно приготовить нежный и богатый на вкус десерт, который будет выглядеть празднично и точно понравится вашим близким. Основой станет обычное шоколадное печенье, а главным акцентом – нежный крем и шоколадная глазурь. Готовить такой десерт очень просто, а результат впечатляет не хуже, чем у классических тортов. Этот рецепт пригодится, когда нужно быстро создать что-то вкусное к чаю или кофе.
Идея приготовления вкусного шоколадного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- шоколадное печенье – 350 г
- сметана (30%) – 450 г
- сгущенное молоко – по вкусу
- молоко – для пропитки печенья
- шоколад – 2 плитки
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте сметану со сгущенным молоком до однородной массы – это будет крем.
2. Подготовьте форму для десерта. Выложите первый слой печенья, предварительно слегка пропитав его молоком.
3. Поверх распределите часть крема. Далее повторяйте: слой печенья – слой крема.
4. Завершите десерт кремовым слоем.
5. Форму поставьте в холодильник примерно на 2 часа, чтобы десерт хорошо пропитался и держал форму.
6. Для глазури растопите шоколад на водяной бане, добавьте ложку масла и перемешайте до блеска. Полейте десерт готовой глазурью и снова охладите до застывания.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: