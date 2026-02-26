Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный шоколадный пирог на сковородке: готовится без лишней мороки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
561
Рецепт пирога

Вкусный шоколадный пирог к чаю можно легко приготовить без лишней мороки. Для этого вам понадобится обычная сковородка. Тесто на ней прекрасно пропекается и получается очень нежным.

Идея приготовления ленивого шоколадного пирога на сковородке опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.

Вкусный шоколадный пирог на сковородке: готовится без лишней мороки

Ингредиенты:

  • 125 мл. масла
  • 2 яйца
  • 150 г сахара
  • щепотка соли
  • 250 мл. молока
  • 275 г муки
  • 25 г какао
  • 15 г разрыхлителя

Для пропитки:

  • 200-250 мл. молока
  • 20-25 г сгущенного молока

Для подачи:

  • 100 г шоколада
  • 30 мл. сливок или молока ⠀

Способ приготовления:

Вкусный шоколадный пирог на сковородке: готовится без лишней мороки

1. В сковороде с хорошим антипригарным покрытием и толстым дном соединяем масло, яйца, сахар, соль и молоко.

2. Просеиваем муку, какао, разрыхлитель и тщательно перемешиваем до однородной массы без комочков.

Вкусный шоколадный пирог на сковородке: готовится без лишней мороки

3. Ставим на маленький огонь (у меня 3-4 из 9) и держим под крышкой до готовности – 40-50 минут (шпажка должна выходить сухой из центра пирога).

Вкусный шоколадный пирог на сковородке: готовится без лишней мороки

4. Выключаем огонь, сразу весь пирог накалываем шпажкой и заливаем теплым молоком смешанным со сгущенкой.

5. Даем полностью остыть.

Вкусный шоколадный пирог на сковородке: готовится без лишней мороки

6. Шоколад растапливаем со сливками/молоком, перемешиваем и украшаем.

Вкусный шоколадный пирог на сковородке: готовится без лишней мороки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты