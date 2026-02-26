Вкусный шоколадный пирог к чаю можно легко приготовить без лишней мороки. Для этого вам понадобится обычная сковородка. Тесто на ней прекрасно пропекается и получается очень нежным.

Идея приготовления ленивого шоколадного пирога на сковородке опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.

Ингредиенты:

125 мл. масла

2 яйца

150 г сахара

щепотка соли

250 мл. молока

275 г муки

25 г какао

15 г разрыхлителя

Для пропитки:

200-250 мл. молока

20-25 г сгущенного молока

Для подачи:

100 г шоколада

30 мл. сливок или молока ⠀

Способ приготовления:

1. В сковороде с хорошим антипригарным покрытием и толстым дном соединяем масло, яйца, сахар, соль и молоко.

2. Просеиваем муку, какао, разрыхлитель и тщательно перемешиваем до однородной массы без комочков.

3. Ставим на маленький огонь (у меня 3-4 из 9) и держим под крышкой до готовности – 40-50 минут (шпажка должна выходить сухой из центра пирога).

4. Выключаем огонь, сразу весь пирог накалываем шпажкой и заливаем теплым молоком смешанным со сгущенкой.

5. Даем полностью остыть.

6. Шоколад растапливаем со сливками/молоком, перемешиваем и украшаем.

