Вкусный шоколадный пирог на сковородке: готовится без лишней мороки
Вкусный шоколадный пирог к чаю можно легко приготовить без лишней мороки. Для этого вам понадобится обычная сковородка. Тесто на ней прекрасно пропекается и получается очень нежным.
Идея приготовления ленивого шоколадного пирога на сковородке опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.
Ингредиенты:
- 125 мл. масла
- 2 яйца
- 150 г сахара
- щепотка соли
- 250 мл. молока
- 275 г муки
- 25 г какао
- 15 г разрыхлителя
Для пропитки:
- 200-250 мл. молока
- 20-25 г сгущенного молока
Для подачи:
- 100 г шоколада
- 30 мл. сливок или молока ⠀
Способ приготовления:
1. В сковороде с хорошим антипригарным покрытием и толстым дном соединяем масло, яйца, сахар, соль и молоко.
2. Просеиваем муку, какао, разрыхлитель и тщательно перемешиваем до однородной массы без комочков.
3. Ставим на маленький огонь (у меня 3-4 из 9) и держим под крышкой до готовности – 40-50 минут (шпажка должна выходить сухой из центра пирога).
4. Выключаем огонь, сразу весь пирог накалываем шпажкой и заливаем теплым молоком смешанным со сгущенкой.
5. Даем полностью остыть.
6. Шоколад растапливаем со сливками/молоком, перемешиваем и украшаем.
