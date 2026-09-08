Вкусный сливовый пирог к чаю: обязательно приготовьте этой осенью

Когда на прилавках много спелых слив, самое время приготовить из них домашнюю выпечку. Простой сливовый пирог не требует сложных ингредиентов и отлично подходит для семейного чаепития. Фрукты во время выпекания становятся мягкими и сочными, а тесто получается нежным и ароматным. Готовый пирог можно подать просто так или дополнить шариком мороженого.

Идея приготовления вкусного сливового пирога к чаю опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

сахар – 120 г

соль – щепотка

ваниль – по вкусу

яйца – 2 шт.

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой

сливы – 6–7 крупных или достаточное количество мелких

сахар для посыпки – 1 ст.л.

корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Перед началом приготовления достаньте масло и яйца из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Разотрите масло с сахаром, добавьте соль и ваниль. Затем по одному введите яйца и хорошо перемешивайте после каждого добавления.

2. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в масляную смесь и замесите однородное тесто.

3. Подготовьте сливы. Крупные плоды разрежьте пополам и удалите косточки. Если используете мелкие сливы, их также можно разрезать и выложить на тесто более плотно.

4. Переложите тесто в форму диаметром 21–22 см и разровняйте поверхность. Сверху выложите сливы срезом вверх. Смешайте столовую ложку сахара с корицей и равномерно посыпьте этой смесью фрукты.

5. Выпекайте сливовый пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40–45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без следов сырости.

6. После выпечки дайте пирогу немного остыть. Если он выпекался в форме, проведите ножом по краям, чтобы легко отделить выпечку от стенок. Подавать сливовый пирог можно теплым или охлажденным, а особенно хорошо он сочетается с шариком мороженого.

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