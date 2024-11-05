Картофель – это универсальный овощ, из которого готовится множество блюд. Кроме этого, картофель может служить отличным гарниром, или даже закуской. Но в таком случае лучше всего подавать ее вместе с соусом, который дополнит вкус.

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Фудблогер с ником ann food в Instagram представила рецепт приготовления соуса, идеально подходящего к картофелю. С ним любое блюдо с овощем раскроется по-новому.

Ингредиенты

Фета – 200 гр

Греческий йогурт – 3 ст.л.

Чеснок – 2 зуб

Оливковое масло – 2 ст.л.

Орегано сушеное

Базилик сушеный

Паприка

Сок лимона – 1 ст.л.

Соль

Ингредиенты для картофеля

Картофель – 6 шт

Соль

Перец

Оливковое масло – для смазки

Способ приготовления

1. Картофель промываем и отвариваем до готовности в подсоленной воде.

2. Отваренный и вытертый досуха картофель перекладываем на застеленный пергаментом противень. Так, чтобы между картофелинами было расстояние.

3. Возьмите стакан и на каждый картофель нажмите и раздавите до состояния лепешки.

4. Смажьте оливковым маслом.

5. Запекайте еще в течение 25 градусов в духовке при температуре 200 градусов.

6. Готовим соус. Сыр фета выкладываем в чашу блендера и добавляем остальные ингредиенты.

7. Взбиваем до однородности и подаем с картофелем.

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