Вкусный соус к картофелю: как приготовить, чтобы смаковала вся семья
Картофель – это универсальный овощ, из которого готовится множество блюд. Кроме этого, картофель может служить отличным гарниром, или даже закуской. Но в таком случае лучше всего подавать ее вместе с соусом, который дополнит вкус.
Фудблогер с ником ann food в Instagram представила рецепт приготовления соуса, идеально подходящего к картофелю. С ним любое блюдо с овощем раскроется по-новому.
Ингредиенты
- Фета – 200 гр
- Греческий йогурт – 3 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Орегано сушеное
- Базилик сушеный
- Паприка
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Соль
Ингредиенты для картофеля
- Картофель – 6 шт
- Соль
- Перец
- Оливковое масло – для смазки
Способ приготовления
1. Картофель промываем и отвариваем до готовности в подсоленной воде.
2. Отваренный и вытертый досуха картофель перекладываем на застеленный пергаментом противень. Так, чтобы между картофелинами было расстояние.
3. Возьмите стакан и на каждый картофель нажмите и раздавите до состояния лепешки.
4. Смажьте оливковым маслом.
5. Запекайте еще в течение 25 градусов в духовке при температуре 200 градусов.
6. Готовим соус. Сыр фета выкладываем в чашу блендера и добавляем остальные ингредиенты.
7. Взбиваем до однородности и подаем с картофелем.
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