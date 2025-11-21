Вкусный сырник с яблоками к чаю: как приготовить нежный и воздушный десерт
Сырник с яблоками – один из тех десертов, который всегда получается мягким, ароматным и прекрасно сочетается с чаем. Благодаря карамелизированным яблокам и нежной творожной массе выпечка имеет выразительный вкус и легкую текстуру. Готовится сырник несложно, а результат подходит и для домашнего чаепития, и для праздничного стола.
Идея приготовления воздушного сырника с яблоками опубликована на странице фудблогера natali ryzkovaт в Instagram.
Ингредиенты:
- желтки – 4 шт.
- сахар – 200 г
- сливочное масло – 200 г
- разрыхлитель – 1 ст.л.
- мука: количество довести до мягкого, легкого теста
- творог – 1 кг. (перемолоть или взбить блендером)
- яйца – 4 шт.
- пудинг (ванильный) – 1 пачка
- сахар – 200 г
- яблоки – 4 шт., предварительно карамелизированные с 4 ст. л. сахара
- белки – 4 шт.
- кокосовая стружка – 100 г
- сахар – 100 г
- масляный крем по желанию
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте тесто: смешайте желтки, сахар, размягченное масло и разрыхлитель.
2. Добавьте муку в таком количестве, чтобы получилось мягкое и эластичное тесто.
3. Разделите его на две части.
4. Для творожной массы перемелите или взбейте творог до однородности.
5. Добавьте сахар, яйца, пудинг и карамелизированные яблоки, перемешайте до гладкой консистенции.
6. Форму размером примерно 20×40 см застелите пергаментом. На дно выложите первый пласт теста, сверху – творожную массу. Выпекайте примерно 40 минут, пока сырник не стабилизируется.
7. Пока основа печется, приготовьте белковую массу. Взбейте белки с сахаром до устойчивой пены, добавьте кокосовую стружку и еще раз перемешайте.
8. Когда сырник почти готов, равномерно выложите белковую массу сверху и допекайте еще 5-7 минут до легкого подрумянивания.
9. Повторите те же действия со вторым коржом: тесто, творожная масса, белковая шапка. После остывания обоих коржей смажьте их масляным кремом и сложите вместе.
