Сырный суп – одно из тех блюд, которое прекрасно подходит для домашнего обеда. Он получается сытным, нежным и имеет приятный сливочный вкус. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам процесс не займет много времени. Такой рецепт пригодится, если хочется приготовить простое, но в то же время вкусное первое блюдо.

Идея приготовления сытного сырного супа на обед опубликована на странице inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сливочное масло – 20 г

фарш (свиной, куриный или смешанный) – 300 г

приправа для фарша – 1 ч.л.

картофель – 3-4 шт.

вода – 1 л

плавленый сырок – 1 шт.

сливки – 100 мл.

сушеные томаты с чесноком и базиликом – 1 ч.л.

зеленый лук – несколько перышек

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный лук и натертую морковь, после чего обжаривайте овощи несколько минут до мягкости.

2. Добавьте фарш и, постоянно помешивая, разделите его лопаткой на небольшие кусочки. Готовьте до изменения цвета и появления легкой румяности. Добавьте приправу для фарша, а также, при необходимости, немного соли и перца.

3. Картофель очистите, нарежьте небольшими кубиками и переложите в кастрюлю. Влейте один литр воды, доведите до кипения и варите на среднем огне до полной готовности картофеля.

4. Плавленый сырок нарежьте небольшими кусочками или натрите на терке. Добавьте его в горячий суп вместе с подогретыми сливками. Тщательно перемешайте, чтобы сыр полностью растворился, а бульон стал однородным и кремообразным.

5. После этого добавьте сушеные помидоры с чесноком и базиликом. Проварите суп еще примерно 5 минут, чтобы все вкусы хорошо смешались.

6. В конце добавьте мелко нарезанный зеленый лук, перемешайте и сразу снимите кастрюлю с огня. Перед подачей сырный суп можно оставить под крышкой на несколько минут, чтобы он стал еще более ароматным.

7. Такой сырный суп с фаршем прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или в сочетании со свежим хлебом, гренками или домашними сухариками.

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