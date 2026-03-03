Отличной идеей будет приготовить на обед вкусный суп с красной рыбой. Он получится сытный, питательный и очень ароматный. Обязательно добавьте плавленый сыр, а также много свежей зелени.

Идея приготовления сырного супа с лососем на обед опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 6-7 шт.

вода – 3-4 л. (ориентируйтесь на густоту, которую любите)

плавленые сырки – 300 г

лосось – 350 г

зелень – по вкусу

соль/перец/ приправы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук, морковь и картофель почистить.

2. Лук порезать мелким кубиком.

3. Морковь натереть.

4. Сразу в кастрюльку налить немного масла.

5. Отправить туда лук.

6. Тушить до золотистого цвета и добавить морковь, все перемешать и тушить до мягкости моркови.

7. Картофель нарезать кубиком и отправить к зажарке, залить воду и готовить практически до готовности картофеля.

8. Добавить в кастрюлю плавленые сырки, помешивать до полного растворения.

9. Отправить в кастрюлю лосось, измельченный на кусочки (с лосося обязательно снять кожу), а также соль, перец.

10. Варить минут 5-7 и в конце добавить измельченную зелень.

