Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте на обед
Отличной идеей будет приготовить на обед вкусный суп с красной рыбой. Он получится сытный, питательный и очень ароматный. Обязательно добавьте плавленый сыр, а также много свежей зелени.
Идея приготовления сырного супа с лососем на обед опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- картофель – 6-7 шт.
- вода – 3-4 л. (ориентируйтесь на густоту, которую любите)
- плавленые сырки – 300 г
- лосось – 350 г
- зелень – по вкусу
- соль/перец/ приправы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук, морковь и картофель почистить.
2. Лук порезать мелким кубиком.
3. Морковь натереть.
4. Сразу в кастрюльку налить немного масла.
5. Отправить туда лук.
6. Тушить до золотистого цвета и добавить морковь, все перемешать и тушить до мягкости моркови.
7. Картофель нарезать кубиком и отправить к зажарке, залить воду и готовить практически до готовности картофеля.
8. Добавить в кастрюлю плавленые сырки, помешивать до полного растворения.
9. Отправить в кастрюлю лосось, измельченный на кусочки (с лосося обязательно снять кожу), а также соль, перец.
10. Варить минут 5-7 и в конце добавить измельченную зелень.
