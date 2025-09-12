Теплый салат с печенью – сытное и изысканное блюдо для праздничного стола. Очень вкусно такое мясо сочетается с сочными персиками. Также добавьте вкусные сезонные овощи и зелень. В конце добавьте орехи.

Идея приготовления теплого салата с печенью и карамелизированными персиками опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 300 г

персики – 300 г

листья салата – 30 г

помидоры – 200 г

орешки – 20 г

соус бальзамический – 30 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную печень почистить, нарезать.

2. Персики нарезать дольками.

3. В сковородку выложить печень, посолить.

4. Быстро обжарить печень на хорошо разогретой сковороде (5 минут), в конце посолить, поперчить.

5. Обжарить персики 5-7 минут на среднем огне.

6. Салат помыть, посушить,

7. На тарелку выложить салатную зелень, помидоры дольками, сверху печень и персики.

8. Немного полить соусом и посыпать орешками.

