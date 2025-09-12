Вкусный теплый салат с персиками и печенью: мясо не будет горчить и получится очень нежным
Теплый салат с печенью – сытное и изысканное блюдо для праздничного стола. Очень вкусно такое мясо сочетается с сочными персиками. Также добавьте вкусные сезонные овощи и зелень. В конце добавьте орехи.
Идея приготовления теплого салата с печенью и карамелизированными персиками опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 300 г
- персики – 300 г
- листья салата – 30 г
- помидоры – 200 г
- орешки – 20 г
- соус бальзамический – 30 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриную печень почистить, нарезать.
2. Персики нарезать дольками.
3. В сковородку выложить печень, посолить.
4. Быстро обжарить печень на хорошо разогретой сковороде (5 минут), в конце посолить, поперчить.
5. Обжарить персики 5-7 минут на среднем огне.
6. Салат помыть, посушить,
7. На тарелку выложить салатную зелень, помидоры дольками, сверху печень и персики.
8. Немного полить соусом и посыпать орешками.
