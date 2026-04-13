Вкусный теплый салат с жареной картошкой: на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Вкусный теплый салат с жареной картошкой: на каждый день и для праздничного стола

Теплые салаты все чаще появляются не только в ресторанах, но и в домашнем меню. Они сочетают сытность основного блюда и легкость закуски, что делает их универсальными. Особенно популярные варианты с картофелем – простые, доступные и очень вкусные. Такой салат можно подать как на ежедневный обед, так и на праздничный стол.

Идея приготовления теплого салата с картофелем опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Вкусный теплый салат с жареной картошкой: на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • беби-картофель – 500-700 г
  • огурец – 1-2 шт.
  • синий лук – 1/2 шт.
  • укроп – небольшой пучок
  • петрушка – небольшой пучок
  • оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • хлопья чили – щепотка

Для соуса:

  • греческий йогурт – 3 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусный теплый салат с жареной картошкой: на каждый день и для праздничного стола

1. Нарезать картофель (при необходимости) и смешать с оливковым маслом, солью и специями.

2. Запекать картофель при температуре 180°C около 20 минут до румяной корочки (в духовке или аэрогриле).

Вкусный теплый салат с жареной картошкой: на каждый день и для праздничного стола

3. Приготовить соус, смешав греческий йогурт, майонез, горчицу, соль и перец до однородности.

Вкусный теплый салат с жареной картошкой: на каждый день и для праздничного стола

4. Добавить к соусу нарезанный огурец, зелень и синий лук, а также хлопья чили для легкой пикантности.

5. Добавить теплый картофель к соусу и осторожно перемешать, чтобы сохранить структуру ингредиентов.

Вкусный теплый салат с жареной картошкой: на каждый день и для праздничного стола

