Вкусный теплый салат с жареной картошкой: на каждый день и для праздничного стола
Теплые салаты все чаще появляются не только в ресторанах, но и в домашнем меню. Они сочетают сытность основного блюда и легкость закуски, что делает их универсальными. Особенно популярные варианты с картофелем – простые, доступные и очень вкусные. Такой салат можно подать как на ежедневный обед, так и на праздничный стол.
Идея приготовления теплого салата с картофелем опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- беби-картофель – 500-700 г
- огурец – 1-2 шт.
- синий лук – 1/2 шт.
- укроп – небольшой пучок
- петрушка – небольшой пучок
- оливковое масло – 1-2 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- хлопья чили – щепотка
Для соуса:
- греческий йогурт – 3 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать картофель (при необходимости) и смешать с оливковым маслом, солью и специями.
2. Запекать картофель при температуре 180°C около 20 минут до румяной корочки (в духовке или аэрогриле).
3. Приготовить соус, смешав греческий йогурт, майонез, горчицу, соль и перец до однородности.
4. Добавить к соусу нарезанный огурец, зелень и синий лук, а также хлопья чили для легкой пикантности.
5. Добавить теплый картофель к соусу и осторожно перемешать, чтобы сохранить структуру ингредиентов.
