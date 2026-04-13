Теплые салаты все чаще появляются не только в ресторанах, но и в домашнем меню. Они сочетают сытность основного блюда и легкость закуски, что делает их универсальными. Особенно популярные варианты с картофелем – простые, доступные и очень вкусные. Такой салат можно подать как на ежедневный обед, так и на праздничный стол.

Идея приготовления теплого салата с картофелем опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

беби-картофель – 500-700 г

огурец – 1-2 шт.

синий лук – 1/2 шт.

укроп – небольшой пучок

петрушка – небольшой пучок

оливковое масло – 1-2 ст.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

паприка – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

хлопья чили – щепотка

Для соуса:

греческий йогурт – 3 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать картофель (при необходимости) и смешать с оливковым маслом, солью и специями.

2. Запекать картофель при температуре 180°C около 20 минут до румяной корочки (в духовке или аэрогриле).

3. Приготовить соус, смешав греческий йогурт, майонез, горчицу, соль и перец до однородности.

4. Добавить к соусу нарезанный огурец, зелень и синий лук, а также хлопья чили для легкой пикантности.

5. Добавить теплый картофель к соусу и осторожно перемешать, чтобы сохранить структуру ингредиентов.

