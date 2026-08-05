Вкусный яблочный пирог к чаю: в основе обычное песочное тесто
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Яблочный пирог на песочном тесте – одна из тех домашних выпечек, которая всегда уместная к чаю или кофе. Для начинки понадобятся обычные яблоки, а тесто готовится из доступных продуктов. Изюминкой рецепта станет ароматная начинка с медом и специями, а сверху – хрустящая посыпка. Такой десерт получается нежным, сочным и прекрасно смакует как в теплом виде, так и после остывания.
Идея приготовления вкусного пирога с яблоками к чаю опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 240 г
- сливочное масло (холодное) – 110 г
- яйца – 2 шт.
- сахарная пудра – 30 г
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- соль – щепотка
Для начинки:
- яблоки – 3 крупных шт.
- сахар – 80 г
- мед – 1 ст. л.
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- корица – 1 ч. л.
- приправа для штруделя – 1 ч. л.
- мускатный орех – щепотка (по желанию)
Для штрейзеля:
- мука – 80 г
- сливочное масло (холодное) – 50 г
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. В большой миске смешайте муку, сахарную пудру, соль и разрыхлитель.
2. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и быстро перетрите всё руками до образования мелкой крошки.
3. Разбейте яйца и замесите мягкое однородное тесто. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник примерно на 30-40 минут.
4. Яблоки очистите по желанию и нарежьте небольшими кубиками.
5. Переложите яблоки в сотейник, добавьте сахар, мед, корицу, приправу для штруделя и щепотку мускатного ореха. Готовьте на небольшом огне около 5 минут, чтобы яблоки стали мягче.
6. Охлаждённое тесто распределите по дну и бортикам формы для выпечки.
7. Посыпьте основу кукурузным крахмалом, после чего равномерно выложите яблочную начинку.
8. Для штрейзеля смешайте муку, сахар и холодное сливочное масло, перетрите руками до образования крошки.
9. Посыпьте пирог приготовленной крошкой. Выпекайте в духовке, разогретой до 175 градусов, примерно 40-45 минут до золотистого цвета. Если верх начнёт слишком быстро подрумяниваться, накройте форму фольгой.
10. Дайте пирогу немного остыть, по желанию посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.
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