Вкусный яблочный пирог к чаю: в основе обычное песочное тесто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
753
Рецепт пирога с яблоками к чаю
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Яблочный пирог на песочном тесте – одна из тех домашних выпечек, которая всегда уместная к чаю или кофе. Для начинки понадобятся обычные яблоки, а тесто готовится из доступных продуктов. Изюминкой рецепта станет ароматная начинка с медом и специями, а сверху – хрустящая посыпка. Такой десерт получается нежным, сочным и прекрасно смакует как в теплом виде, так и после остывания.

Идея приготовления вкусного пирога с яблоками к чаю опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Рецепт яблочного пирога

Ингредиенты:

  • мука – 240 г
  • сливочное масло (холодное) – 110 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахарная пудра – 30 г
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • соль – щепотка

Для начинки:

  • яблоки – 3 крупных шт.
  • сахар – 80 г
  • мед – 1 ст. л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.
  • корица – 1 ч. л.
  • приправа для штруделя – 1 ч. л.
  • мускатный орех – щепотка (по желанию)

Для штрейзеля:

  • мука – 80 г
  • сливочное масло (холодное) – 50 г
  • сахар – 50 г

Способ приготовления:

Выкладываем тесто в форму

1. В большой миске смешайте муку, сахарную пудру, соль и разрыхлитель.

2. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и быстро перетрите всё руками до образования мелкой крошки.

Готовим начинку

3. Разбейте яйца и замесите мягкое однородное тесто. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник примерно на 30-40 минут.

4. Яблоки очистите по желанию и нарежьте небольшими кубиками.

Выкладываем начинку на тесто

5. Переложите яблоки в сотейник, добавьте сахар, мед, корицу, приправу для штруделя и щепотку мускатного ореха. Готовьте на небольшом огне около 5 минут, чтобы яблоки стали мягче.

6. Охлаждённое тесто распределите по дну и бортикам формы для выпечки.

Посыпаем сверху крошкой

7. Посыпьте основу кукурузным крахмалом, после чего равномерно выложите яблочную начинку.

8. Для штрейзеля смешайте муку, сахар и холодное сливочное масло, перетрите руками до образования крошки.

9. Посыпьте пирог приготовленной крошкой. Выпекайте в духовке, разогретой до 175 градусов, примерно 40-45 минут до золотистого цвета. Если верх начнёт слишком быстро подрумяниваться, накройте форму фольгой.

Готовый пирог

10. Дайте пирогу немного остыть, по желанию посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

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