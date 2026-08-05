Яблочный пирог на песочном тесте – одна из тех домашних выпечек, которая всегда уместная к чаю или кофе. Для начинки понадобятся обычные яблоки, а тесто готовится из доступных продуктов. Изюминкой рецепта станет ароматная начинка с медом и специями, а сверху – хрустящая посыпка. Такой десерт получается нежным, сочным и прекрасно смакует как в теплом виде, так и после остывания.

Идея приготовления вкусного пирога с яблоками к чаю опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 240 г

сливочное масло (холодное) – 110 г

яйца – 2 шт.

сахарная пудра – 30 г

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

соль – щепотка

Для начинки:

яблоки – 3 крупных шт.

сахар – 80 г

мед – 1 ст. л.

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

корица – 1 ч. л.

приправа для штруделя – 1 ч. л.

мускатный орех – щепотка (по желанию)

Для штрейзеля:

мука – 80 г

сливочное масло (холодное) – 50 г

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. В большой миске смешайте муку, сахарную пудру, соль и разрыхлитель.

2. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и быстро перетрите всё руками до образования мелкой крошки.

3. Разбейте яйца и замесите мягкое однородное тесто. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник примерно на 30-40 минут.

4. Яблоки очистите по желанию и нарежьте небольшими кубиками.

5. Переложите яблоки в сотейник, добавьте сахар, мед, корицу, приправу для штруделя и щепотку мускатного ореха. Готовьте на небольшом огне около 5 минут, чтобы яблоки стали мягче.

6. Охлаждённое тесто распределите по дну и бортикам формы для выпечки.

7. Посыпьте основу кукурузным крахмалом, после чего равномерно выложите яблочную начинку.

8. Для штрейзеля смешайте муку, сахар и холодное сливочное масло, перетрите руками до образования крошки.

9. Посыпьте пирог приготовленной крошкой. Выпекайте в духовке, разогретой до 175 градусов, примерно 40-45 минут до золотистого цвета. Если верх начнёт слишком быстро подрумяниваться, накройте форму фольгой.

10. Дайте пирогу немного остыть, по желанию посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

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