Вкусный яблочный рулет к чаю: не придется вымешивать и раскатывать тесто
Для того, чтобы приготовить вкуснейший рулет к чаю, вам понадобятся обычные взбитые белки. Воздушная белоснежная масса прекрасно сочетается с сочными яблоками. Для такого простого десерта вам понадобится всего пять ингредиентов.
Идея приготовления вкусного яблочного рулета опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 200 г
- греческий йогурт – 200 г
- сливочный сыр – 100 г
- яичные белки – 200 г (5 шт.)
- подсластитель
Способ приготовления:
1. Отделить белки от желтков, добавить щепотку сахарозаменителя.
2. Взбить белки до пиков и добавить в эту массу мелко нарезанные яблоки, хорошо перемешав.
3. Выложить массу на пергаментную бумагу и красиво распределить.
4. Отправить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.
5. Далее промазать корж греческим йогуртом смешанным со сливочным сыром и подсластителем.
6. Также можно в начинку добавить свежие ягоды/джем без сахара или даже пп сгущенное молоко, если любите более сладкое.
7. Завернуть.
