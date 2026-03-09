Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкусный яблочный рулет к чаю: не придется вымешивать и раскатывать тесто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,0 т.
Для того, чтобы приготовить вкуснейший рулет к чаю, вам понадобятся обычные взбитые белки. Воздушная белоснежная масса прекрасно сочетается с сочными яблоками. Для такого простого десерта вам понадобится всего пять ингредиентов.

Идея приготовления вкусного яблочного рулета опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

  • яблоки – 200 г
  • греческий йогурт – 200 г
  • сливочный сыр – 100 г
  • яичные белки – 200 г (5 шт.)
  • подсластитель

Способ приготовления:

1. Отделить белки от желтков, добавить щепотку сахарозаменителя.

2. Взбить белки до пиков и добавить в эту массу мелко нарезанные яблоки, хорошо перемешав.

3. Выложить массу на пергаментную бумагу и красиво распределить.

4. Отправить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

5. Далее промазать корж греческим йогуртом смешанным со сливочным сыром и подсластителем.

6. Также можно в начинку добавить свежие ягоды/джем без сахара или даже пп сгущенное молоко, если любите более сладкое.

7. Завернуть.

