Вкусный ягодный пирог из теста фило: готовится элементарно
Если хочется легкой домашней выпечки без сложного замешивания теста, приготовьте ягодный пирог из теста фило. Десерт получается хрустящим снаружи, нежным внутри и очень ароматным благодаря сочным ягодам. Для рецепта понадобится минимум простых ингредиентов и немного времени. Такой пирог прекрасно подходит как теплым, так и охлажденным.
Идея приготовления ленивого ягодного пирога из теста фило опубликована на странице фудблогера viktoria cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 400 г
- греческий йогурт – 250 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 120 г
- ягоды – 200-250 г
- сахарная пудра – для подачи
- мята – по желанию
Способ приготовления:
1. Заранее достаньте тесто фило из морозилки и дайте ему полностью разморозиться.
2. Каждый лист аккуратно сложите волнами или гармошкой и выложите в форму для выпекания, чередуя слои между собой.
3. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до легкой однородной массы. Добавьте греческий йогурт и еще раз хорошо перемешайте венчиком.
4. Равномерно залейте подготовленное тесто полученной смесью. Сверху разложите ягоды. Если используете крупные ягоды, при необходимости разрежьте их пополам.
5. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте примерно 40-45 минут при температуре 180 градусов. Если верх начнет слишком быстро румяниться, накройте форму фольгой.
6. Готовый ягодный пирог немного охладите, после чего посыпьте сахарной пудрой. По желанию украсьте листочками мяты и подавайте к чаю или кофе.
