Если хочется легкой домашней выпечки без сложного замешивания теста, приготовьте ягодный пирог из теста фило. Десерт получается хрустящим снаружи, нежным внутри и очень ароматным благодаря сочным ягодам. Для рецепта понадобится минимум простых ингредиентов и немного времени. Такой пирог прекрасно подходит как теплым, так и охлажденным.

Идея приготовления ленивого ягодного пирога из теста фило опубликована на странице фудблогера viktoria cooking в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 400 г

греческий йогурт – 250 г

яйца – 4 шт.

сахар – 120 г

ягоды – 200-250 г

сахарная пудра – для подачи

мята – по желанию

Способ приготовления:

1. Заранее достаньте тесто фило из морозилки и дайте ему полностью разморозиться.

2. Каждый лист аккуратно сложите волнами или гармошкой и выложите в форму для выпекания, чередуя слои между собой.

3. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до легкой однородной массы. Добавьте греческий йогурт и еще раз хорошо перемешайте венчиком.

4. Равномерно залейте подготовленное тесто полученной смесью. Сверху разложите ягоды. Если используете крупные ягоды, при необходимости разрежьте их пополам.

5. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте примерно 40-45 минут при температуре 180 градусов. Если верх начнет слишком быстро румяниться, накройте форму фольгой.

6. Готовый ягодный пирог немного охладите, после чего посыпьте сахарной пудрой. По желанию украсьте листочками мяты и подавайте к чаю или кофе.

