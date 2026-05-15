Вкусный ягодный пирог из теста фило: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
213
Вкусный ягодный пирог из теста фило: готовится элементарно

Если хочется легкой домашней выпечки без сложного замешивания теста, приготовьте ягодный пирог из теста фило. Десерт получается хрустящим снаружи, нежным внутри и очень ароматным благодаря сочным ягодам. Для рецепта понадобится минимум простых ингредиентов и немного времени. Такой пирог прекрасно подходит как теплым, так и охлажденным.

Идея приготовления ленивого ягодного пирога из теста фило опубликована на странице фудблогера viktoria cooking в Instagram.

Вкусный ягодный пирог из теста фило: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • тесто фило – 400 г
  • греческий йогурт – 250 г
  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 120 г
  • ягоды – 200-250 г
  • сахарная пудра – для подачи
  • мята – по желанию

Способ приготовления:

Вкусный ягодный пирог из теста фило: готовится элементарно

1. Заранее достаньте тесто фило из морозилки и дайте ему полностью разморозиться.

2. Каждый лист аккуратно сложите волнами или гармошкой и выложите в форму для выпекания, чередуя слои между собой.

Вкусный ягодный пирог из теста фило: готовится элементарно

3. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до легкой однородной массы. Добавьте греческий йогурт и еще раз хорошо перемешайте венчиком.

4. Равномерно залейте подготовленное тесто полученной смесью. Сверху разложите ягоды. Если используете крупные ягоды, при необходимости разрежьте их пополам.

Вкусный ягодный пирог из теста фило: готовится элементарно

5. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте примерно 40-45 минут при температуре 180 градусов. Если верх начнет слишком быстро румяниться, накройте форму фольгой.

6. Готовый ягодный пирог немного охладите, после чего посыпьте сахарной пудрой. По желанию украсьте листочками мяты и подавайте к чаю или кофе.

Вкусный ягодный пирог из теста фило: готовится элементарно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты