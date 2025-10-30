Заливной пирог – очень вкусное и сытное блюдо, которое может быть альтернативой хлебу. Готовить тесто для пирога лучше всего из кефира и яиц. Начинка для блюда может быть – тушеная капуста, вареные яйца, лук зеленый.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога с зеленым луком.

Ингредиенты:

Для теста:

Кефир – 400 г

Мука – 320 г муки

Подсолнечное масло – 50 мл

Яйца – 2 шт.

Сода – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л. (без горки)

Кунжут

Для начинки:

Зеленый лук – 200 г

Яйца вареные вкрутую – 5 шт.

Масло/масло сливочное – 30 г

Соль

Способ приготовления:

1. Сваренные яйца очистите и нарежьте мелкими кубиками. Зеленый лук промойте, обсушите и мелко порежьте. Смешайте яйца с луком, добавьте масло и соль. Перемешайте.

2. Тесто: в глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте кефир и подсолнечное масло, хорошо перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто – оно должно быть как густая сметана.

3. Застелите форму для выпечки пергаментом или смажьте ее маслом. Вылейте половину теста в форму, разровняйте. Выложите начинку ровным слоем. Сверху вылейте вторую половину теста и слегка разровняйте ложкой. Выпекайте 40-45 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

Готовый пирог немного охладите перед нарезанием!

