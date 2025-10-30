Вкусный заливной пирог с луком и вареными яйцами: самый простой рецепт альтернативы хлеба

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
393
Рецепт пирога

Заливной пирог – очень вкусное и сытное блюдо, которое может быть альтернативой хлебу. Готовить тесто для пирога лучше всего из кефира и яиц. Начинка для блюда может быть – тушеная капуста, вареные яйца, лук зеленый.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога с зеленым луком.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Кефир – 400 г
  • Мука – 320 г муки
  • Подсолнечное масло – 50 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л. (без горки)
  • Кунжут

Для начинки:

  • Зеленый лук – 200 г
  • Яйца вареные вкрутую – 5 шт.
  • Масло/масло сливочное – 30 г
  • Соль

Способ приготовления:

1. Сваренные яйца очистите и нарежьте мелкими кубиками. Зеленый лук промойте, обсушите и мелко порежьте. Смешайте яйца с луком, добавьте масло и соль. Перемешайте.

2. Тесто: в глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте кефир и подсолнечное масло, хорошо перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто – оно должно быть как густая сметана.

3. Застелите форму для выпечки пергаментом или смажьте ее маслом. Вылейте половину теста в форму, разровняйте. Выложите начинку ровным слоем. Сверху вылейте вторую половину теста и слегка разровняйте ложкой. Выпекайте 40-45 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

Готовый пирог немного охладите перед нарезанием!

