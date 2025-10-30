Вкусный заливной пирог с луком и вареными яйцами: самый простой рецепт альтернативы хлеба
Заливной пирог – очень вкусное и сытное блюдо, которое может быть альтернативой хлебу. Готовить тесто для пирога лучше всего из кефира и яиц. Начинка для блюда может быть – тушеная капуста, вареные яйца, лук зеленый.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога с зеленым луком.
Ингредиенты:
Для теста:
- Кефир – 400 г
- Мука – 320 г муки
- Подсолнечное масло – 50 мл
- Яйца – 2 шт.
- Сода – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л. (без горки)
- Кунжут
Для начинки:
- Зеленый лук – 200 г
- Яйца вареные вкрутую – 5 шт.
- Масло/масло сливочное – 30 г
- Соль
Способ приготовления:
1. Сваренные яйца очистите и нарежьте мелкими кубиками. Зеленый лук промойте, обсушите и мелко порежьте. Смешайте яйца с луком, добавьте масло и соль. Перемешайте.
2. Тесто: в глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте кефир и подсолнечное масло, хорошо перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто – оно должно быть как густая сметана.
3. Застелите форму для выпечки пергаментом или смажьте ее маслом. Вылейте половину теста в форму, разровняйте. Выложите начинку ровным слоем. Сверху вылейте вторую половину теста и слегка разровняйте ложкой. Выпекайте 40-45 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.
Готовый пирог немного охладите перед нарезанием!
