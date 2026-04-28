Вкусный жульен с курицей и грибами на ужин: как быстро приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
201
Сочный жульен с курицей и грибами легко приготовить даже после насыщенного дня. Это горячее блюдо, которое сочетает нежное мясо, ароматные шампиньоны и сливочный соус. Оно быстро готовится и не требует сложных ингредиентов. Такой вариант идеально подойдет для семейного ужина или подачи к праздничному столу. Рецепт простой, но результат получается ресторанного уровня.

Идея приготовления жульена с курицей и грибами на ужин опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе бедра – 300 г
  • шампиньоны – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • сливки (30%) – 250 мл.
  • сыр твердый – 100 г
  • сливочное масло – 15 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Разогрейте сковородку, добавьте немного масла и обжарьте мясо до золотистой корочки. Переложите его на тарелку.

2. Очистите и мелко нарежьте лук. На той же сковородке обжарьте его до мягкости.

3. Добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте, пока испарится вся лишняя жидкость.

4. Верните курицу к грибам. Влейте сливки комнатной температуры, добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Перемешайте и тушите несколько минут, чтобы соус стал нежным и однородным.

5. Разложите массу в формы для запекания. Натрите сыр и щедро посыпьте сверху.

6. Поставьте в разогретую духовку и запекайте примерно 15–20 минут при температуре 180 градусов, пока сыр расплавится и подрумянится.

