Влажный яблочный пирог на йогурте: как приготовить вкусный десерт к чаю
Домашний яблочный пирог – это универсальный десерт, который всегда уместен к чаю или кофе. Если вы хотите получить нежную, влажную выпечку без лишних усилий, стоит приготовить пирог на йогурте и свежих яблоках. В этом рецепте сочетаются мягкое тесто, выразительный аромат корицы и натуральная сочность фруктов. Готовится пирог просто, а результат получается не хуже, чем в кондитерской.
Идея приготовления влажного яблочного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 1,5 кг, очищенные, кислых или кисло-сладких сортов
- масло сливочное – 170 г, мягкое
- яйца – 3 шт.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 1 ст.л.
- сметана – 170 г
- йогурт натуральный – 100 г
- мука пшеничная – 280 г
- разрыхлитель теста – 10 г
- для посыпки – 2-3 ст.л. сахара + молотая корица
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и яйцами до пышной массы.
2. Добавьте сметану и йогурт, перемешайте до однородности.
3. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и замесите мягкое, немного густое тесто.
4. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками и осторожно введите в тесто, чтобы они равномерно распределились.
5. Форму диаметром около 24 см застелите пергаментом, смажьте борта маслом и выложите тесто.
6. Посыпьте поверхность смесью сахара и корицы.
7. Выпекайте при 180 °C примерно 50 минут до золотистой корочки.
8. Проверьте деревянной шпажкой: если тесто внутри еще влажное, накройте пирог фольгой и допекайте еще 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: