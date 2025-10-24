Влажный яблочный пирог на йогурте: как приготовить вкусный десерт к чаю

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
816
Влажный яблочный пирог на йогурте: как приготовить вкусный десерт к чаю

Домашний яблочный пирог – это универсальный десерт, который всегда уместен к чаю или кофе. Если вы хотите получить нежную, влажную выпечку без лишних усилий, стоит приготовить пирог на йогурте и свежих яблоках. В этом рецепте сочетаются мягкое тесто, выразительный аромат корицы и натуральная сочность фруктов. Готовится пирог просто, а результат получается не хуже, чем в кондитерской.

Видео дня

Идея приготовления влажного яблочного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Влажный яблочный пирог на йогурте: как приготовить вкусный десерт к чаю

Ингредиенты:

  • яблоки – 1,5 кг, очищенные, кислых или кисло-сладких сортов
  • масло сливочное – 170 г, мягкое
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 150 г
  • ванильный сахар – 1 ст.л.
  • сметана – 170 г
  • йогурт натуральный – 100 г
  • мука пшеничная – 280 г
  • разрыхлитель теста – 10 г
  • для посыпки – 2-3 ст.л. сахара + молотая корица

Способ приготовления:

Влажный яблочный пирог на йогурте: как приготовить вкусный десерт к чаю

1. В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и яйцами до пышной массы.

2. Добавьте сметану и йогурт, перемешайте до однородности.

Влажный яблочный пирог на йогурте: как приготовить вкусный десерт к чаю

3. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и замесите мягкое, немного густое тесто.

4. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками и осторожно введите в тесто, чтобы они равномерно распределились.

Влажный яблочный пирог на йогурте: как приготовить вкусный десерт к чаю

5. Форму диаметром около 24 см застелите пергаментом, смажьте борта маслом и выложите тесто.

Влажный яблочный пирог на йогурте: как приготовить вкусный десерт к чаю

6. Посыпьте поверхность смесью сахара и корицы.

Влажный яблочный пирог на йогурте: как приготовить вкусный десерт к чаю

7. Выпекайте при 180 °C примерно 50 минут до золотистой корочки.

Влажный яблочный пирог на йогурте: как приготовить вкусный десерт к чаю

8. Проверьте деревянной шпажкой: если тесто внутри еще влажное, накройте пирог фольгой и допекайте еще 10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты