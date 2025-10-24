Домашний яблочный пирог – это универсальный десерт, который всегда уместен к чаю или кофе. Если вы хотите получить нежную, влажную выпечку без лишних усилий, стоит приготовить пирог на йогурте и свежих яблоках. В этом рецепте сочетаются мягкое тесто, выразительный аромат корицы и натуральная сочность фруктов. Готовится пирог просто, а результат получается не хуже, чем в кондитерской.

Ингредиенты:

яблоки – 1,5 кг, очищенные, кислых или кисло-сладких сортов

масло сливочное – 170 г, мягкое

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 ст.л.

сметана – 170 г

йогурт натуральный – 100 г

мука пшеничная – 280 г

разрыхлитель теста – 10 г

для посыпки – 2-3 ст.л. сахара + молотая корица

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и яйцами до пышной массы.

2. Добавьте сметану и йогурт, перемешайте до однородности.

3. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и замесите мягкое, немного густое тесто.

4. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками и осторожно введите в тесто, чтобы они равномерно распределились.

5. Форму диаметром около 24 см застелите пергаментом, смажьте борта маслом и выложите тесто.

6. Посыпьте поверхность смесью сахара и корицы.

7. Выпекайте при 180 °C примерно 50 минут до золотистой корочки.

8. Проверьте деревянной шпажкой: если тесто внутри еще влажное, накройте пирог фольгой и допекайте еще 10 минут.

