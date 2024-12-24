Вместо бутербродов с икрой: оригинальная закуска из блинов на праздничный стол
Красная икра – неотъемлемая часть новогоднего празднования. Такой продукт выкладывают на гренки или тарталетки. Но существует гораздо лучшая идея. Икру можно выложить сверху на блины с крем-сыром – получится очень привлекательно и сытно.
Идея приготовления улиток из блинов с икрой опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Тесто для изделий обычное, такое, как вы готовите.
Ингредиенты для блинов:
- молоко (чуть теплое) – 500 мл.
- яйца – 3 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- мука – 1,5 стакана (220 г)
- масло – 2-3 ст.л.
- щепотка соли
- сливочное масло или сало для жарки
Ингредиенты для начинки:
- сливочный сыр + красная икра
Способ приготовления:
1. Яйца соединить с сахаром и солью и всыпать половину от общей массы просеянной муки.
2. Хорошо перемешать с помощью венчика и влить чуть теплое молоко.
3. Важно делать эти действия в таком порядке, чтобы блины не имели комочков.
4. Всыпать остаток просеянной муки.
5. Перемешать до сочетания и влить оставшееся молоко.
6. В конце добавить растительное масло, перемешать и оставить тесто на 15 минут отдохнуть.
7. В это время можно разогреть сковороду до очень горячего состояния.
8. Положить кусочек масла и можно начинать жарить блины.
9. Обжариваем блины на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны.
10. Каждый блинчик поделить пополам, с одной стороны смазываем блинчик крем-сыром, закручиваем в рулет.
11. По желанию, отрезать края блина и закрутить его в улитку.
12. Зафиксировать блинчик зубочисткой, чтобы он держал форму и сверху смазать сливочным сыром и украсить икрой.
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