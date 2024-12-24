Красная икра – неотъемлемая часть новогоднего празднования. Такой продукт выкладывают на гренки или тарталетки. Но существует гораздо лучшая идея. Икру можно выложить сверху на блины с крем-сыром – получится очень привлекательно и сытно.

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Идея приготовления улиток из блинов с икрой опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Тесто для изделий обычное, такое, как вы готовите.

Ингредиенты для блинов:

молоко (чуть теплое) – 500 мл.

яйца – 3 шт.

сахар – 2 ст.л.

мука – 1,5 стакана (220 г)

масло – 2-3 ст.л.

щепотка соли

сливочное масло или сало для жарки

Ингредиенты для начинки:

сливочный сыр + красная икра

Способ приготовления:

1. Яйца соединить с сахаром и солью и всыпать половину от общей массы просеянной муки.

2. Хорошо перемешать с помощью венчика и влить чуть теплое молоко.

3. Важно делать эти действия в таком порядке, чтобы блины не имели комочков.

4. Всыпать остаток просеянной муки.

5. Перемешать до сочетания и влить оставшееся молоко.

6. В конце добавить растительное масло, перемешать и оставить тесто на 15 минут отдохнуть.

7. В это время можно разогреть сковороду до очень горячего состояния.

8. Положить кусочек масла и можно начинать жарить блины.

9. Обжариваем блины на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны.

10. Каждый блинчик поделить пополам, с одной стороны смазываем блинчик крем-сыром, закручиваем в рулет.

11. По желанию, отрезать края блина и закрутить его в улитку.

12. Зафиксировать блинчик зубочисткой, чтобы он держал форму и сверху смазать сливочным сыром и украсить икрой.

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