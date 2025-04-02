Вместо котлет к картофельному пюре: рецепт сочных митболов из фарша

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
Вместо котлет к картофельному пюре: рецепт сочных митболов из фарша

Митболы – простая альтернатива котлетам. Такие изделия станут отличным дополнением к картофельному пюре. Готовятся очень просто и быстро.

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Идея приготовления сочных фрикаделек в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Митболы нужно протушить в сливочном соусе на основе бульона.

Вместо котлет к картофельному пюре: рецепт сочных митболов из фарша

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • панировочные сухари – 70 г
  • специи – по вкусу
  • чеснок – 1 зубок
  • молоко – 50 мл.

Ингредиенты для соуса:

  • сливочное масло – 30 г
  • мука – 2 ст.л.
  • бульон куриный – 300 мл.
  • сливки – 100 мл.
  • соевый соус

Способ приготовления:

Вместо котлет к картофельному пюре: рецепт сочных митболов из фарша

1. Сначала к фаршу добавить панировочные сухари, яйцо, соль, перец по вкусу, чеснок и специи.

Вместо котлет к картофельному пюре: рецепт сочных митболов из фарша

2. Сформировать фрикадельки и обжарить до золотистой.

3. Снять с сковороды и готовить соус.

Вместо котлет к картофельному пюре: рецепт сочных митболов из фарша

4. Растопить сливочное масло, добавить муку, куриный бульон, сливки и соевый соус.

Вместо котлет к картофельному пюре: рецепт сочных митболов из фарша

5. Заварить несколько минут и вернуть фрикадельки, тушить под крышкой 10-15 минут.

Вместо котлет к картофельному пюре: рецепт сочных митболов из фарша

6. Подавать с картофельным пюре

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