Вместо котлет к картофельному пюре: рецепт сочных митболов из фарша
Митболы – простая альтернатива котлетам. Такие изделия станут отличным дополнением к картофельному пюре. Готовятся очень просто и быстро.
Идея приготовления сочных фрикаделек в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Митболы нужно протушить в сливочном соусе на основе бульона.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари – 70 г
- специи – по вкусу
- чеснок – 1 зубок
- молоко – 50 мл.
Ингредиенты для соуса:
- сливочное масло – 30 г
- мука – 2 ст.л.
- бульон куриный – 300 мл.
- сливки – 100 мл.
- соевый соус
Способ приготовления:
1. Сначала к фаршу добавить панировочные сухари, яйцо, соль, перец по вкусу, чеснок и специи.
2. Сформировать фрикадельки и обжарить до золотистой.
3. Снять с сковороды и готовить соус.
4. Растопить сливочное масло, добавить муку, куриный бульон, сливки и соевый соус.
5. Заварить несколько минут и вернуть фрикадельки, тушить под крышкой 10-15 минут.
6. Подавать с картофельным пюре
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