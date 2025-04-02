Митболы – простая альтернатива котлетам. Такие изделия станут отличным дополнением к картофельному пюре. Готовятся очень просто и быстро.

Видео дня

Идея приготовления сочных фрикаделек в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Митболы нужно протушить в сливочном соусе на основе бульона.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – 70 г

специи – по вкусу

чеснок – 1 зубок

молоко – 50 мл.

Ингредиенты для соуса:

сливочное масло – 30 г

мука – 2 ст.л.

бульон куриный – 300 мл.

сливки – 100 мл.

соевый соус

Способ приготовления:

1. Сначала к фаршу добавить панировочные сухари, яйцо, соль, перец по вкусу, чеснок и специи.

2. Сформировать фрикадельки и обжарить до золотистой.

3. Снять с сковороды и готовить соус.

4. Растопить сливочное масло, добавить муку, куриный бульон, сливки и соевый соус.

5. Заварить несколько минут и вернуть фрикадельки, тушить под крышкой 10-15 минут.

6. Подавать с картофельным пюре

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: