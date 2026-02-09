Вместо того, чтобы долго стоять во время жарки печеночных блинов для торта, приготовьте рулет. Для него печеночную массу нужно просто поместить в духовку и запечь. Внутрь добавьте вкусную начинку.

Идея приготовления сытного печеночного рулета с начинкой опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 3 ст.л. (с горкой)

соль – по вкусу

растительное масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

растительное масло – для жарки

яйца – 4 шт.

сыр – 90 г

майонез

соль, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для рулета все ингредиенты измельчаем, выливаем массу на силиконизированную бумагу (к ней выпечка не прилипает).

2. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

3. На горячий или теплый корж равномерно выложить начинку и свернуть в рулет.

4. Завернуть в пищевую пленку.

5. Отправить в холодильник по меньшей мере на час.

6. Нарезать и переложить на тарелку.

