Вместо обычного торта: как приготовить ленивый печеночный рулет с начинкой
Вместо того, чтобы долго стоять во время жарки печеночных блинов для торта, приготовьте рулет. Для него печеночную массу нужно просто поместить в духовку и запечь. Внутрь добавьте вкусную начинку.
Идея приготовления сытного печеночного рулета с начинкой опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 3 ст.л. (с горкой)
- соль – по вкусу
- растительное масло – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- растительное масло – для жарки
- яйца – 4 шт.
- сыр – 90 г
- майонез
- соль, сухой чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для рулета все ингредиенты измельчаем, выливаем массу на силиконизированную бумагу (к ней выпечка не прилипает).
2. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 15 минут.
3. На горячий или теплый корж равномерно выложить начинку и свернуть в рулет.
4. Завернуть в пищевую пленку.
5. Отправить в холодильник по меньшей мере на час.
6. Нарезать и переложить на тарелку.
