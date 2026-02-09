Вместо обычного торта: как приготовить ленивый печеночный рулет с начинкой

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
267
Вместо обычного торта: как приготовить ленивый печеночный рулет с начинкой

Вместо того, чтобы долго стоять во время жарки печеночных блинов для торта, приготовьте рулет. Для него печеночную массу нужно просто поместить в духовку и запечь. Внутрь добавьте вкусную начинку.

Идея приготовления сытного печеночного рулета с начинкой опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Вместо обычного торта: как приготовить ленивый печеночный рулет с начинкой

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 3 ст.л. (с горкой)
  • соль – по вкусу
  • растительное масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • растительное масло – для жарки
  • яйца – 4 шт.
  • сыр – 90 г
  • майонез
  • соль, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

Вместо обычного торта: как приготовить ленивый печеночный рулет с начинкой

1. Для рулета все ингредиенты измельчаем, выливаем массу на силиконизированную бумагу (к ней выпечка не прилипает).

Вместо обычного торта: как приготовить ленивый печеночный рулет с начинкой

2. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

Вместо обычного торта: как приготовить ленивый печеночный рулет с начинкой

3. На горячий или теплый корж равномерно выложить начинку и свернуть в рулет.

4. Завернуть в пищевую пленку.

Вместо обычного торта: как приготовить ленивый печеночный рулет с начинкой

5. Отправить в холодильник по меньшей мере на час.

Вместо обычного торта: как приготовить ленивый печеночный рулет с начинкой

6. Нарезать и переложить на тарелку.

Вместо обычного торта: как приготовить ленивый печеночный рулет с начинкой

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты