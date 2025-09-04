Вместо разнообразных пирогов: как приготовить яблочные слойки из теста фило к чаю

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
642
Чтобы долго не возиться с приготовлением шарлотки и различных пирогов, приготовьте элементарные яблочные слойки. Для такого десерта вам понадобится тесто фило, которое не требует вымешивания и раскатки – все максимально быстро и вкусно.

Идея приготовления сладких слоек с яблоками опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

  • тесто фило – 10 листов
  • яблоки – 800-900 г
  • сливочное масло – 150 г
  • сахар – 3 ст.л.
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • корица – 1 ч.л.
  • мёд

Способ приготовления:

1. Яблоки нарезать кубиками небольшого размера.

2. Растопить 30 г сливочного масла.

3. Добавить сахар и ванильный сахар.

4. Сразу всыпать яблоки, готовить минут 15 до мягкости.

5. В конце добавить корицу.

6. Тесто фило разморозить.

7. Каждый лист смазать растопленным сливочным маслом (120 г). На край выложить начинку, завернуть.

8. Переложить на противень, застеленный пергаментом.

9. Смазать сливочным маслом. Сверху можно посыпать миндальными лепестками.

10. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут до золотистой корочки (зависит от вашей духовки). Сразу после приготовления полить медом.

