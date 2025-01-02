Для приготовления классического салата "Шуба" используют именно сельдь. Но на этой рыбе вкусные блюда не ограничатся. Для изысканного и праздничного салата можно взять скумбрию – продукт очень нежный и в нем мало костей.

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Идея приготовления вкусного новогоднего салата со скумбрией опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Сверху можно выложить слой красной икры.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

скумбрия холодного копчения

укроп и зеленый лук

майонез

морковь – 2 шт.

свекла – 2 шт.

яйца – 4 шт.

икра

Способ приготовления:

1. Выложить натертый отварной картофель в тарелку. Каждый последующий слой смазать майонезом.

2. Добавить майонез.

3. Выложить кусочки рыбы.

4. Выложить зелень.

5. Добавить отварную морковь.

6. Выложить свеклу.

6. Сверху выложить икру.

7. Если нужно быстро приготовить свеклу и морковь, ее можно поместить в пакет для запекания, пакет пробить зубочисткой в 5-7 местах, чтобы выходил пар. Можно еще проколоть свеклу, чтобы быстрее готовилась, поместить в стеклянную сосуду и включить на полную мощность 5 минут. Свекла должна быть маленькая. Готовить нужно по очереди, отдельно морковь и отдельно свеклу.

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