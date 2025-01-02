Вместо "Шубы" и "Мимозы": с какой рыбой приготовить вкусный салат для праздничного стола

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Вместо 'Шубы' и 'Мимозы': с какой рыбой приготовить вкусный салат для праздничного стола

Для приготовления классического салата "Шуба" используют именно сельдь. Но на этой рыбе вкусные блюда не ограничатся. Для изысканного и праздничного салата можно взять скумбрию – продукт очень нежный и в нем мало костей.

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Идея приготовления вкусного новогоднего салата со скумбрией опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Сверху можно выложить слой красной икры.

Вместо ''Шубы'' и ''Мимозы'': с какой рыбой приготовить вкусный салат для праздничного стола

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • скумбрия холодного копчения
  • укроп и зеленый лук
  • майонез
  • морковь – 2 шт.
  • свекла – 2 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • икра

Способ приготовления:

Вместо ''Шубы'' и ''Мимозы'': с какой рыбой приготовить вкусный салат для праздничного стола

1. Выложить натертый отварной картофель в тарелку. Каждый последующий слой смазать майонезом.

2. Добавить майонез.

Вместо ''Шубы'' и ''Мимозы'': с какой рыбой приготовить вкусный салат для праздничного стола

3. Выложить кусочки рыбы.

4. Выложить зелень.

Вместо ''Шубы'' и ''Мимозы'': с какой рыбой приготовить вкусный салат для праздничного стола

5. Добавить отварную морковь.

Вместо ''Шубы'' и ''Мимозы'': с какой рыбой приготовить вкусный салат для праздничного стола

6. Выложить свеклу.

6. Сверху выложить икру.

Вместо ''Шубы'' и ''Мимозы'': с какой рыбой приготовить вкусный салат для праздничного стола

7. Если нужно быстро приготовить свеклу и морковь, ее можно поместить в пакет для запекания, пакет пробить зубочисткой в 5-7 местах, чтобы выходил пар. Можно еще проколоть свеклу, чтобы быстрее готовилась, поместить в стеклянную сосуду и включить на полную мощность 5 минут. Свекла должна быть маленькая. Готовить нужно по очереди, отдельно морковь и отдельно свеклу.

Вместо ''Шубы'' и ''Мимозы'': с какой рыбой приготовить вкусный салат для праздничного стола

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