Вместо жирных жареных котлет к макаронам можно подать сочные куриные рулетики. Мясо отлично сочетается с сыром, сливочным маслом и зеленью. Если воспользоваться рецептом, сухими изделия точно не будут.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков с сыром опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

куриные филе – 2 шт.

соль, перец

сыр – 100 г

морковь

чеснок – 2 зубчика

сметана – 1 ст.л.

соль

сливочное масло – 20 г

растительное масло.

сыр – 50 г

зелень – укроп, петрушка

сливки – 200 мл.

мука – 1 ст.л.

помидоры черри – 100 г

вода

соль

спагетти

микс салатов

лимонный сок

помидор

огурец

болгарский перец.

соль

оливковое масло.

кунжут

Способ приготовления:

1. Курицу нарезать на кусочки.

2. Посолить и поперчить с обеих сторон.

3. Накрыть пищевой пленкой и отбить.

4. Натереть на терке 100 г сыра.

5. Натереть одну среднюю морковь.

6. Выжать туда же два зубчика чеснока.

7. Добавить столовую ложку сметаны, посолить по вкусу и хорошо перемешать.

8. На каждый кусочек мяса выложить немного мягкого сливочного масла.

9. Равномерно распределить его и выложить приготовленную начинку.

10. Завернуть в рулетик.

11. Так поступить со всеми кусочками отбитого куриного филе.

12. На сковороде растопить 20 г сливочного масла.

12. Добавить немного растительного масла и выложить рулетики.

13. Обжарить их с обеих сторон по 5 минут до золотистой корочки.

14. После этого убрать их из сковородки, туда налить 200 мл сливок, жирностью 10%.

15. Добавить столовую ложку муки и хорошо перемешать.

16. Довести до кипения, выложить еще 50 г натертого сыра и немного помидоров черри, добавить измельченную зелень.

17. Вернуть рулетики на сковороду и готовим под закрытой крышкой 5 минут.

18. На горнир отварить спагетти.

19. На дно тарелки выложить салат микс, полить соком лимона.

20. Далее выложить помидоры, огурцы и болгарский перец. Соль по вкусу растительное масло и кунжут. Салат готов.

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