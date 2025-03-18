Вместо жирных котлет к макаронам: как приготовить сочные куриные рулетики на сковородке
Вместо жирных жареных котлет к макаронам можно подать сочные куриные рулетики. Мясо отлично сочетается с сыром, сливочным маслом и зеленью. Если воспользоваться рецептом, сухими изделия точно не будут.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков с сыром опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- куриные филе – 2 шт.
- соль, перец
- сыр – 100 г
- морковь
- чеснок – 2 зубчика
- сметана – 1 ст.л.
- соль
- сливочное масло – 20 г
- растительное масло.
- сыр – 50 г
- зелень – укроп, петрушка
- сливки – 200 мл.
- мука – 1 ст.л.
- помидоры черри – 100 г
- вода
- соль
- спагетти
- микс салатов
- лимонный сок
- помидор
- огурец
- болгарский перец.
- соль
- оливковое масло.
- кунжут
Способ приготовления:
1. Курицу нарезать на кусочки.
2. Посолить и поперчить с обеих сторон.
3. Накрыть пищевой пленкой и отбить.
4. Натереть на терке 100 г сыра.
5. Натереть одну среднюю морковь.
6. Выжать туда же два зубчика чеснока.
7. Добавить столовую ложку сметаны, посолить по вкусу и хорошо перемешать.
8. На каждый кусочек мяса выложить немного мягкого сливочного масла.
9. Равномерно распределить его и выложить приготовленную начинку.
10. Завернуть в рулетик.
11. Так поступить со всеми кусочками отбитого куриного филе.
12. На сковороде растопить 20 г сливочного масла.
12. Добавить немного растительного масла и выложить рулетики.
13. Обжарить их с обеих сторон по 5 минут до золотистой корочки.
14. После этого убрать их из сковородки, туда налить 200 мл сливок, жирностью 10%.
15. Добавить столовую ложку муки и хорошо перемешать.
16. Довести до кипения, выложить еще 50 г натертого сыра и немного помидоров черри, добавить измельченную зелень.
17. Вернуть рулетики на сковороду и готовим под закрытой крышкой 5 минут.
18. На горнир отварить спагетти.
19. На дно тарелки выложить салат микс, полить соком лимона.
20. Далее выложить помидоры, огурцы и болгарский перец. Соль по вкусу растительное масло и кунжут. Салат готов.
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