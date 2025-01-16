Тефтельки – отличная альтернатива традиционным жирным котлетам на обед. К тому же, гораздо проще готовятся. Внутрь шариков можно положить сыр – он расплавится, что будет очень вкусно.

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Идея приготовления тефтелей с моцареллой в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Фарш лучше выбирать именно из свинины, чтобы блюдо получилось сочным.

Ингредиенты:

моцарелла – 200 г

фарш – 800 г фарша (свинина)

вареный бурый рис – 200 г

яйца – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

сливки 20% жирности – 150 мл. сливок

вода – 50 мл. воды

соль и перец – по вкусу

масло для обжаривания

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. В миске соединить фарш, рис, яйцо, соль и перец.

2. Всё хорошо перемешать.

3. Моцареллу порезать на маленькие кубики.

4. Сформировать небольшие тефтели, взять порцию фарша с рисом, положить внутрь кубик моцареллы и сделать шарик.

5. Так повторить со всем фаршем и творогом. Чтобы удобно было работать, руки можно смочить водой.

6. В сковороде разогреть небольшое количество растительного масла.

7. Выложить тефтели и жарить со всех сторон по минуте, чтобы они зарумянились.

8. Лук порезать кубиком.

9. Уменьшить температуру и добавить в тефтель порезанный лук. Перемешать и жарить несколько минут.

10. Добавить муку, осторожно мешать и влить сливки.

11. При необходимости добавить немного воды.

12. Перемешать, накрыть крышкой и тушить все 20-25 минут.

13. Подать с мелко нарезанной зеленью.

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