Вместо жирных котлет: как приготовить вкусные тефтельки из фарша для сытного обеда
Тефтельки – отличная альтернатива традиционным жирным котлетам на обед. К тому же, гораздо проще готовятся. Внутрь шариков можно положить сыр – он расплавится, что будет очень вкусно.
Идея приготовления тефтелей с моцареллой в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Фарш лучше выбирать именно из свинины, чтобы блюдо получилось сочным.
Ингредиенты:
- моцарелла – 200 г
- фарш – 800 г фарша (свинина)
- вареный бурый рис – 200 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- сливки 20% жирности – 150 мл. сливок
- вода – 50 мл. воды
- соль и перец – по вкусу
- масло для обжаривания
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. В миске соединить фарш, рис, яйцо, соль и перец.
2. Всё хорошо перемешать.
3. Моцареллу порезать на маленькие кубики.
4. Сформировать небольшие тефтели, взять порцию фарша с рисом, положить внутрь кубик моцареллы и сделать шарик.
5. Так повторить со всем фаршем и творогом. Чтобы удобно было работать, руки можно смочить водой.
6. В сковороде разогреть небольшое количество растительного масла.
7. Выложить тефтели и жарить со всех сторон по минуте, чтобы они зарумянились.
8. Лук порезать кубиком.
9. Уменьшить температуру и добавить в тефтель порезанный лук. Перемешать и жарить несколько минут.
10. Добавить муку, осторожно мешать и влить сливки.
11. При необходимости добавить немного воды.
12. Перемешать, накрыть крышкой и тушить все 20-25 минут.
13. Подать с мелко нарезанной зеленью.
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