Воздушные муссовые пирожные для новогоднего стола: рецепт тематического блюда
Мусовые пирожные – это звезда современного кондитерского искусства. Они обладают нежным вкусом и необыкновенно красивым внешним видом, который практически заставляет съесть их сразу.
Фудблогер с ником julia food blog ua в Instagram представила интересный рецепт муссовых пирожных, который точно понравится всем. А благодаря их интересной форме, такие пирожные смело можно подавать к новогоднему столу, где они станут прекрасным украшением.
Ингредиенты для карамельного мусса на 8 шт.
- Сливочный сыр– 270 гр
- Сгущенка – 150 гр
- Молоко – 120 мл
- Сливки от 30% – 200 мл
- Желатин – 14гр+80мл воды
Ингредиенты для шоколадного кремя
- Желток – 1 шт
- Черный шоколад – 50 гр
- Молоко – 100 мл
- Желатин – 3 гр. +15 мл воды
Ингредиенты для основания
- Мука – 130 гр
- Сливочное масло охлажденное – 65 гр
- Сахарная пудра – 45 гр
- Яйца – 35 гр
- Крахмал кукурузный – 20 гр
- Соль – 1 гр
Способ приготовления
1.Готовим карамельный мусс. Сгущенку объединяем с молоком, доводим до кипения.
2. Снимаем с подогрева и добавляем желатин.
3. Массу объединяем с сыром комнатной температуры. Пробиваем блендером до однородности.
4. Заполняем формы муссом наполовину и ставим в холодильник на несколько минут, мусс должен схватиться.
5. По центру выкладываем начинку (шоколадное кремю).
6. Готовим шоколадное кремю. Молоко перемешиваем с яйцом до однородности.
7. Нагреваем до легкой загущения (не более 70 градусов). Добавляем желатин и шоколад.
8. Вымешиваем до однородности и разливаем по формам (полусферы диаметром 3см).
9. Отправляем в морозильник до полной заморозки.
10. Готовим основу. В муку, соль, пудру и крахмал трем охлажденное масло.
11. Перетираем руками до состояния крошки. Добавляем яйца и замешиваем тесто.
12. Тесто делим на две части и перекладываем на куски пергамента.
13. Сверху накрываем также пергаментом и раскатываем в тонкий пласт, толщиной 3 миллиметра.
14. Отправляем в холодильник минимум на 3 часа.
15. Вырезаем из теста круги диаметром 7 см.
16. Выпекаем на пергаменте в течение 10 минут до золотистости.
17. Мусс выкладываем на основу, поливаем зеркальной глазурью, украшаем сахарными шариками и кокосовыми стружками, имитируя шапку Санта Клауса.
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