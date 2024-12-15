Мусовые пирожные – это звезда современного кондитерского искусства. Они обладают нежным вкусом и необыкновенно красивым внешним видом, который практически заставляет съесть их сразу.

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Фудблогер с ником julia food blog ua в Instagram представила интересный рецепт муссовых пирожных, который точно понравится всем. А благодаря их интересной форме, такие пирожные смело можно подавать к новогоднему столу, где они станут прекрасным украшением.

Ингредиенты для карамельного мусса на 8 шт.

Сливочный сыр– 270 гр

Сгущенка – 150 гр

Молоко – 120 мл

Сливки от 30% – 200 мл

Желатин – 14гр+80мл воды

Ингредиенты для шоколадного кремя

Желток – 1 шт

Черный шоколад – 50 гр

Молоко – 100 мл

Желатин – 3 гр. +15 мл воды

Ингредиенты для основания

Мука – 130 гр

Сливочное масло охлажденное – 65 гр

Сахарная пудра – 45 гр

Яйца – 35 гр

Крахмал кукурузный – 20 гр

Соль – 1 гр

Способ приготовления

1.Готовим карамельный мусс. Сгущенку объединяем с молоком, доводим до кипения.

2. Снимаем с подогрева и добавляем желатин.

3. Массу объединяем с сыром комнатной температуры. Пробиваем блендером до однородности.

4. Заполняем формы муссом наполовину и ставим в холодильник на несколько минут, мусс должен схватиться.

5. По центру выкладываем начинку (шоколадное кремю).

6. Готовим шоколадное кремю. Молоко перемешиваем с яйцом до однородности.

7. Нагреваем до легкой загущения (не более 70 градусов). Добавляем желатин и шоколад.

8. Вымешиваем до однородности и разливаем по формам (полусферы диаметром 3см).

9. Отправляем в морозильник до полной заморозки.

10. Готовим основу. В муку, соль, пудру и крахмал трем охлажденное масло.

11. Перетираем руками до состояния крошки. Добавляем яйца и замешиваем тесто.

12. Тесто делим на две части и перекладываем на куски пергамента.

13. Сверху накрываем также пергаментом и раскатываем в тонкий пласт, толщиной 3 миллиметра.

14. Отправляем в холодильник минимум на 3 часа.

15. Вырезаем из теста круги диаметром 7 см.

16. Выпекаем на пергаменте в течение 10 минут до золотистости.

17. Мусс выкладываем на основу, поливаем зеркальной глазурью, украшаем сахарными шариками и кокосовыми стружками, имитируя шапку Санта Клауса.

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