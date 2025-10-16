Оладьи на кефире – это классическое блюдо для завтрака или быстрой домашней выпечки, которое всегда получается нежным и ароматным. Главное – правильно подготовить тесто, чтобы оно не растекалось на сковороде, а оладьи оставались рыхлыми внутри и румяными снаружи. Простой набор ингредиентов и несколько важных деталей помогут достичь идеального результата даже тем, кто готовит впервые.

Идея приготовления воздушных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 500 мл. (комнатной температуры)

яйцо – 1 шт.

сахар – 1-1,5 ст.л.

соль – 1/3 ч.л.

сода – 0,5 ч.л.

мука – 350 г

Способ приготовления:

1. В глубокую миску вылейте теплый кефир, добавьте яйцо, сахар и соль.

2. Хорошо перемешайте венчиком до однородности.

3. Просейте муку непосредственно в миску с жидкой смесью.

4. Слегка перемешайте и посыпьте сверху содой. Добавлять соду нужно вместе с мукой – так тесто станет более воздушным.

5. Аккуратно вымешайте тесто венчиком, пока оно не станет густым и однородным. После этого не перемешивайте его повторно, чтобы не потерять пышность.

6. Оставьте тесто "отдохнуть" на 20-30 минут при комнатной температуре. Если кефир был холодным, дайте ему постоять немного дольше.

7. Налейте в сковороду около 1 см масла и разогрейте ее на среднем огне.

8. Ложкой аккуратно зачерпывайте тесто у края миски, не перемешивая его заново, и выкладывайте в сковороду.

9. Жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Крышкой не накрывайте – тогда они останутся легкими и воздушными.

