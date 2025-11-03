Воздушный баварский десерт с шоколадом и ягодами: делимся рецептом без выпекания
Баварский десерт – это воплощение нежности, легкости и хорошего вкуса. Его готовят без выпекания, поэтому это идеальный вариант, когда хочется быстро приготовить что-то сладкое и эффектное. Благодаря сочетанию белого шоколада, сметаны и ягод десерт получается не только красивым, но и очень нежным по текстуре.
Идея приготовления нежного баварского десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- желатин – 20 г
- вода – 80 мл.
- желтки – 3 шт.
- сахар – 75 г
- растительный напиток (например, миндальный) – 300 мл.
- белый шоколад – 50 г
- сметана – 350 г
- ягоды – для соуса и подачи
Способ приготовления:
1. Залить желатин холодной водой и оставить на 15 минут, чтобы набух.
2. В миске растереть желтки с сахаром до однородности.
3. Влить растительный напиток и поставить смесь на слабый огонь.
4. Постоянно помешивать, пока масса не станет горячей, но не доводить до кипения.
5 Снять с огня, через несколько минут добавить набухший желатин и белый шоколад.
6. Хорошо перемешать, пока все полностью не растворится.
7. В глубокой миске смешать сметану с приготовленной шоколадной массой. Тщательно перемешать до гладкой консистенции.
8. Вылить десерт в форму, выстеленную пищевой пленкой. Поставить в холодильник на 2-3 часа или оставить на ночь до полного застывания.
9. Перед подачей полить ягодным соусом или топпингом, украсить свежими ягодами или кусочками белого шоколада.
