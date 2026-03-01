Воздушный сладкий рулет с банановой начинкой: как приготовить
Домашний воздушный рулет – десерт, который выглядит эффектно, а готовится довольно просто. Особенно удачным он получается с нежной банановой начинкой. Такая выпечка подходит и к праздничному столу, и к обычному чаепитию.
Идея приготовления сладкого рулета к чаю с банановым кремом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.
- крахмал – 30 г
- подсластитель – по вкусу
- разрыхлитель – щепотка
Для крема:
- банан – 1 шт.
- творог сливочный – 200 г
- творог кисломолочный – 180 г
- подсластитель – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца разделите на белки и желтки. Белки вместе с подсластителем взбейте миксером до устойчивых пышных пиков.
2. К белковой массе осторожно добавьте желтки, крахмал и разрыхлитель.
3. Аккуратно перемешайте лопаткой до однородности, чтобы сохранить воздушность теста.
4. Противень застелите пергаментом и выложите тесто прямоугольным слоем одинаковой толщины.
5. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут до готовности.
6. Горячий бисквит осторожно снимите с пергамента и сразу сверните в рулет, чтобы он запомнил форму. Оставьте остыть.
7. Для крема банан, сливочный сыр, творог и подсластитель перебейте блендером до гладкой кремовой консистенции.
8. Охлажденный бисквит разверните, равномерно смажьте кремом и снова плотно сверните рулетом. По желанию украсьте верх по своему вкусу.
9. Готовый бисквитный рулет с банановой начинкой поставьте в холодильник на 2-3 часа для стабилизации. После этого десерт легко нарезается и имеет особенно нежную текстуру.
