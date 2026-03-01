Домашний воздушный рулет – десерт, который выглядит эффектно, а готовится довольно просто. Особенно удачным он получается с нежной банановой начинкой. Такая выпечка подходит и к праздничному столу, и к обычному чаепитию.

Идея приготовления сладкого рулета к чаю с банановым кремом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

крахмал – 30 г

подсластитель – по вкусу

разрыхлитель – щепотка

Для крема:

банан – 1 шт.

творог сливочный – 200 г

творог кисломолочный – 180 г

подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца разделите на белки и желтки. Белки вместе с подсластителем взбейте миксером до устойчивых пышных пиков.

2. К белковой массе осторожно добавьте желтки, крахмал и разрыхлитель.

3. Аккуратно перемешайте лопаткой до однородности, чтобы сохранить воздушность теста.

4. Противень застелите пергаментом и выложите тесто прямоугольным слоем одинаковой толщины.

5. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут до готовности.

6. Горячий бисквит осторожно снимите с пергамента и сразу сверните в рулет, чтобы он запомнил форму. Оставьте остыть.

7. Для крема банан, сливочный сыр, творог и подсластитель перебейте блендером до гладкой кремовой консистенции.

8. Охлажденный бисквит разверните, равномерно смажьте кремом и снова плотно сверните рулетом. По желанию украсьте верх по своему вкусу.

9. Готовый бисквитный рулет с банановой начинкой поставьте в холодильник на 2-3 часа для стабилизации. После этого десерт легко нарезается и имеет особенно нежную текстуру.

