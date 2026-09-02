Воздушный ягодный кекс с голубикой к чаю: сверху добавьте хрустящую крошку

Домашний кекс с голубикой легко приготовить к обычному чаепитию. Он получается мягким внутри, с ароматом лимона и ванили, а сверху образуется хрустящая масляная корочка. Свежие ягоды придают выпечке приятную кислинку и делают ее более сочной. Такой кекс вкусный как в теплом виде, так и после полного остывания.

Идея приготовления воздушного ягодного кекса к чаю опубликована на странице polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 150 г

сахар – 120-140 г

яйца – 3 шт.

мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

черника – 100 г

мука или крахмал – 1 ст.л.

лимонная цедра – по вкусу

ванильный ароматизатор – по вкусу

Для хрустящей крошки:

мука – 100 г

сливочное масло – 50 г

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Сначала достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Переложите его в глубокую миску, добавьте сахар и взбивайте несколько минут, пока масса не станет светлее и более воздушной.

2. По одному добавляйте яйца, каждый раз хорошо перемешивая смесь. Не нужно взбивать её слишком долго, достаточно добиться однородной консистенции.

3. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте сухие ингредиенты в масляно-яичную смесь. Туда же добавьте лимонную цедру и ванильный ароматизатор. Перемешайте тесто до однородности, но не вымешивайте его слишком долго.

4. Переберите голубику и, при необходимости, промойте. Хорошо просушите ягоды, после чего перемешайте их с ложкой муки или крахмала. Это поможет ягодам более равномерно распределиться в тесте во время выпечки. Аккуратно добавьте голубику в готовое тесто.

5. Форму для выпечки застелите пергаментом или смажьте небольшим количеством масла. Переложите тесто в форму и разровняйте поверхность.

6. Теперь приготовьте хрустящую крошку. Для этого смешайте мягкое сливочное масло, муку и сахар. Перетрите ингредиенты пальцами, чтобы получилась неравномерная масляная крошка.

7. Равномерно распределите штрейзель по поверхности теста. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 55-60 минут.

8. Готовность кекса проверьте деревянной палочкой: она должна выходить из середины выпечки без следов сырого теста. После вынимания из духовки оставьте кекс в форме на несколько минут, а затем дайте ему полностью остыть.

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