Если нужно быстро приготовить блюдо для всей семьи – на этот случай отлично подходит запеканка. Для нее можно использовать замороженные овощи. Они не нуждаются в длительной обработке и прекрасно сочетаются с разными ингредиентами.

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Идея приготовления элементарной овощной запеканки опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

замороженные овощи – 400 г

яйца – 3 шт.

сметана – 3 ст.л.

молоко – 50 мл.

соль

специи

Способ приготовления:

1. Филе нарезать, солить и перчить, выложить в формочку, затем высыпать пачку замороженных овощей, добавить специи.

2. Далее сделать заливку: для нее разбить 3 яйца, добавить сметану, немного молока, соль и немного взбить.

3. Далее залить ею овощи с курицей.

4. Накрыть фольгой.

5. Поставить в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

6. Посыпать сыром.

7. Запекать до румяной корочки.

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