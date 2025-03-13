Все быстро и элементарно: рецепт сытной овощной запеканки для всей семьи
Если нужно быстро приготовить блюдо для всей семьи – на этот случай отлично подходит запеканка. Для нее можно использовать замороженные овощи. Они не нуждаются в длительной обработке и прекрасно сочетаются с разными ингредиентами.
Идея приготовления элементарной овощной запеканки опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- замороженные овощи – 400 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 3 ст.л.
- молоко – 50 мл.
- соль
- специи
Способ приготовления:
1. Филе нарезать, солить и перчить, выложить в формочку, затем высыпать пачку замороженных овощей, добавить специи.
2. Далее сделать заливку: для нее разбить 3 яйца, добавить сметану, немного молока, соль и немного взбить.
3. Далее залить ею овощи с курицей.
4. Накрыть фольгой.
5. Поставить в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.
6. Посыпать сыром.
7. Запекать до румяной корочки.
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