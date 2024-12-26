Сырники считаются одним из самых сложных блюд, несмотря на популярность. Все дело в тесте, которое далеко не всегда выходит приготовить правильно. Масса может быть очень жидкой, распадаться на сковороде, гореть, но все эти проблемы можно не допускать, если воспользоваться следующими советами.

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Пордами по приготовлению идеальных сырников поделилась фудблогер Виктория с ником vica.chaikivska в Instagram. Вместо муки можно использовать манку.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 500 г

яйцо или желток

мука или манка – 2-3 ст.л.

сахар – 1-2 ст.л.

соль – щепотка

ваниль / лимонная цедра / апельсиновая цедра – по вкусу

масло / сливочное масло / масло ГХИ / кокосовое масло для жарки.

Советы по приготовлению сырников:

1. Сыр должен быть жирностью 5-9%, сух и без лишней влаги. Если сыр очень влажный, отожмите его через марлю.

2. Перетрите сыр через сито или взбейте блендером до однородной консистенции во избежание комочков.

3. Добавить желтки вместо целого яйца. Целое яйцо делает тесто более редким, поэтому лучше использовать только желтки. Они придают нежность.

4. Большое количество сахара размягчает тесто и может привести к пригоранию. Лучше добавьте немного, а сладость компенсируйте подачей с медом или вареньем.

5. Перед формовкой сырников дайте тесту постоять 20-30 минут в холодильнике. Это облегчит лепку и сырники будут держать форму.

6. Сковорода должна быть хорошо разогрета, но огонь – средний. Сырники должны медленно подрумяниваться, чтобы внутри не остались сырыми.

7. После жарки можно выложить сырники на противень и поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, чтобы они пропеклись внутри.

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