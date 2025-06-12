Легкий летний десерт можно приготовить всего из трех ингредиентов. Стоит обязательно использовать вкусную сочную клубнику. Ягода прекрасно сочетается с шоколадом и бананом.

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Идея приготовления вкусного клубничного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Все максимально элементрано.

Ингредиенты:

клубника

спелые бананы и черный шоколад в соотношении 2:1 в соотношении 2:1

Способ приготовления:

1. Спелые бананы почистить.

2. Выложить в чашу блендера.

3. Шоколад растопить на маленьком огне, постоянно помешивая.

4. Добавить к бананам.

5. Взбить до однородной кремовой консистенции.

6. В креманки по кругу разложить половинки клубники и залить бананово-шоколадной массой.

7. Оставить в холодильнике на 2 часа. После этого можно подавать.

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