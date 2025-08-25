Вы это делали неправильно: рассказываем, как правильно варить рис, чтобы он не слипался и не горел

Вы это делали неправильно: рассказываем, как правильно варить рис, чтобы он не слипался и не горел

Вареный горячий рис – лучшее блюдо для обеда, ужина. Но, очень часто при приготовлении рис становится как каша, слипается и теряет приятный вкус.

Как правильно варить рис, чтобы он не слипался

Кулинар рассказал в Instagram, как правильно варить рис, чтобы он были рассыпчатым и вкусным.

Ингредиенты: 

  • 1.5 л воды
  • 2 ч.л. соли (без горки)
  • 1 палочка корицы (по желанию)
  • 2 лавровых (по желанию)
  • 200 г риса
  • 2 ст.л. сливочного масла/оливкового масла или без ничего даже

Способ приготовления:

1. Промойте рис.

2. В воду добавьте корицу, лавровый лист, но можно и без и главное – соль. Доведите воду до кипения.

Как правильно варить рис

3. Всыпьте рис в воду, один раз перемешайте, варите 10 минут, снова перемешайте и рис готов!

Сколько минут варить рис

Добавьте масло растительное или сливочное и перемешайте!

Готовый рис

