Вы это делали неправильно: рассказываем, как правильно варить рис, чтобы он не слипался и не горел
Вареный горячий рис – лучшее блюдо для обеда, ужина. Но, очень часто при приготовлении рис становится как каша, слипается и теряет приятный вкус.
Кулинар рассказал в Instagram, как правильно варить рис, чтобы он были рассыпчатым и вкусным.
Ингредиенты:
- 1.5 л воды
- 2 ч.л. соли (без горки)
- 1 палочка корицы (по желанию)
- 2 лавровых (по желанию)
- 200 г риса
- 2 ст.л. сливочного масла/оливкового масла или без ничего даже
Способ приготовления:
1. Промойте рис.
2. В воду добавьте корицу, лавровый лист, но можно и без и главное – соль. Доведите воду до кипения.
3. Всыпьте рис в воду, один раз перемешайте, варите 10 минут, снова перемешайте и рис готов!
Добавьте масло растительное или сливочное и перемешайте!
