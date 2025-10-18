Деруны – самое простое блюдо из картофеля. Готовятся они очень просто, достаточно всего лишь натереть картофель, отжать его, добавить специи и обязательно лук, чтобы они не были серыми.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, благодаря которы вы приготовите очень вкусные и хрустящие деруны.

Как подготовить картофель для дерунов

Натрите его на мелкой терке, чтобы масса была максимально однородной. Но самое важное – избавиться от лишней жидкости, так как из-за нее деруны не будут хрустящими. Поэтому натертый картофель обязательно нужно отжать от сока.

Добавьте лук

Это главный "клей" для картофеля, так как он гарантирует целостность и эстетику блюда. Лук содержит пектин, который является натуральным и очень эффективным загустителем. Именно этот компонент не дает натертой картофельной массе расползаться на горячей сковороде, обеспечивая надежное скрепление всех частиц, как невидимый клей. А также лук не дает дерунам серый цвет, так как сок лука содержит мощные антиоксиданты, которые блокируют процесс окисления картофеля, позволяя массе надолго сохранить свой аппетитный светлый цвет.

Сметана

Чтобы деруны не пересыхали и были нежными, кулинары советуют добавить в основу 2 столовые ложки сметаны.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: