После выпечки сито часто становится самой сложной посудой для мытья. Мука забивается в мелкую сетку, а обычная губка не дает результата. На самом деле для этого не нужны ни усилия, ни моющие средства. Есть простой кухонный прием, который значительно упрощает процесс и экономит время.

Почему сито трудно отмыть привычным способом

Большинство людей моют сито под сильной струей воды, используя губку или щетку. Но мелкая сетка задерживает частицы муки, которые лишь глубже вбиваются в ячейки. В результате вода тратится впустую, а сито все равно остается с налетом.

Кроме того, активное трение может повредить тонкую металлическую или пластиковую сетку, из-за чего посуда быстрее изнашивается.

Простой способ, который работает лучше

Гораздо эффективнее использовать обычную столовую ложку. Ее нужно положить сверху на сито, а затем направить струю воды непосредственно на ложку.

Благодаря этому вода равномерно распределяется по всей поверхности сетки. Поток проходит сквозь мелкие отверстия под правильным давлением и вымывает остатки муки, теста или сахарной пудры без дополнительных усилий.

Почему этот метод более эффективен

Ложка работает как рассеиватель воды. Она уменьшает прямое давление и помогает воде проникнуть во все ячейки сита. Именно поэтому загрязнения смываются быстрее, чем при обычном полоскании под краном.

Еще одно преимущество – отсутствие потребности в моющих средствах. Это особенно удобно, если сито используется для выпечки или приготовления теста.

Когда сито будет идеально чистым

В большинстве случаев достаточно нескольких секунд под струей воды. Если мука успела увлажниться и слипнуться, сито стоит промыть сразу после использования – тогда результат будет максимально быстрым.

