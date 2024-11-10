Картофель в мундире готовится очень долго, и не всегда выходит так, как хотелось бы. Лучший вариант этого блюда должен иметь хрустящую корочку, а внутри быть воздушным и нежным.

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Фил Викери, известный шеф-повар, недавно в эфире YouTube-канала " This Morning " рассказал, что большинство людей готовят картошку в мундире неправильно. Он также предложил отличную альтернативу, попробовав которую, блюдо получится идеальным.

Как оказалось, для приготовления картофеля в мундире понадобится только сам овощ, приправы, немного масла и столовая ложка. Она играет ключевую роль в этом процессе и обеспечивает равномерное приготовление за меньший промежуток времени.

Викери показал, как готовит картошку в мундире. Чистый и сухой овощ он положил в микроволновку на 3 минуты. После этого перевернул его на другую сторону и снова включил таймер в это же время. Это ускорит время, которое следует потратить на запекание.

Далее Фил переложил картофель на противень, сделал разрезы крест-накрест и смочил его маслом. Добавив соли и перца он уже должен отправить овощ в духовку для дальнейшего запекания. Но перед чицами следует воплотить в жизнь главный лайфхак, для которого и нужна столовая ложка. Он просто воткнул ее ручку в сам картофель, и только после этого отправил ее в духовку. Благодаря такому способу можно уменьшить длительность изготовления картофеля с 1 часа до 35-45 минут.

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