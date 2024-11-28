Супы любят практически все и умеют готовить также все. Для приготовления супов иногда достаточно всего 2-3 ингредиентов. Но, иногда даже такое простое блюдо, как суп, можно легко испортить.

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Нутрициолог рассказала в Instagram, как правильно и из чего готовить супы, чтобы они были полезными.

Как сделать суп полезным:

1️. Готовьте супы на нежирном бульоне (добавляем сельдерей, корень петрушки в бульон), и без зажарок из моркови и лука.

2. Суп должен быть густым от овощей, но идеально будет, если овощи сваренные аль денте. Добавляйте в супы побольше разных овощей.

3. Готовьте иногда супы-пюре из овощей, и лучше не добавляйте сливки и масло.

4. Добавляйте в суп бобовые, крупы, они увеличивают нутритивную ценность блюда.

5. Обязательно добавляйте в супы свежую или замороженную зелень.

6. Добавляйте в супы сушеные травы, куркуму, смесь перцев, ароматных специй нужно побольше, а соли поменьше.

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