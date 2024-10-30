Иногда в конце тяжелого дня так хочется немного расслабиться и поднять настроение. В таких случаях, к вкусному ужину идеально подойдет бокал вина. Он отлично справится с напряжением и подчеркнет вкус блюд.

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Как оказалось, большинство людей даже не догадываются, что существуют правила держания бокала вина в руках. Они играют не только эстетическую роль, но улучшают вкусовые свойства напитка. Как правильно держать бокал вина, рассказала Анна-Кристина Кабралес, сомелье и Wine Enthusiast, пишет Tyla.

Многие знают, что бокал вина можно держать в руке. Но только при условии, если вино белое. В таком случае оно будет согреваться от тепла тела, что значительно улучшит вкус. А вот в случае с красным вином необходимо действовать иначе. Чтобы почувствовать его настоящий вкус, следует "покрутить" вино в бокале, после чего понюхать аромат и только потом отведать. Этот процесс называется аэрацией и он значительно изменяет вкус напитка, ведь обоняние более ответственно за восприятие вкуса.

Эксперт говорит, что удержание бокала не за ножку приводит к загрязнению бокала остатками пищи, что в результате также существенно влияет на вкус напитка. Сомелье считает, что следует сжать бокал за основание, а остальные пальцы держать под основанием или растянуть большой палец, чтобы он торчал вверху, а пальцы обеспечивают поддержку снизу.

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