Особенно популярные в летний период разнообразные чизкейки без выпекания. Можно использовать любимые ягоды или фрукты, а также экспериментировать со вкусами желе. К тому же, для таких десертов не нужно заморачиваться с замешиванием теста.

Идея приготовления чизкейка с голубикой без выпекания опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты для нижнего слоя:

150 г печенья к кофе

55 г сливочного масла

Ингредиенты для сырного слоя:

550 г творога

220 г белого йогурта (густого)

80 г сахара или заменителя

60 г воды +12 г желатина

5 г ванильного сахара +5 г лимонного сока (на любителя)

Ингредиенты для ягодного слоя:

120 г голубики

2 упаковки желе синего цвета + 600 г кипятка

Способ приготовления:

1. Взбить печенье в крошку. Залить растопленным маслом.

2. Вымешать и пересыпать в застеленную пергаментом форму.

3. Утрамбовать дно, без бортиков.

4. Отправить в холодильник.

5. Для сырного слоя смешать воду и желатин и отставить набухать.

6. К творогу добавить белый йогурт и сахар.

7. Все взбить блендером в однородную массу.

8. Растопить в микроволновке желатин.

9. Влить в творожную массу, тщательно вымешать и перелить на нижний слой.

10. Отправить в холодильник застывать.

11. В застывшую творожную массу вдавить ягодки голубики.

12. К кипятку всыпать желе, размешать и дать ему слегка загустеть, чтобы консистенция была как у киселя.

13. Перелить на чизкейк ложкой, подождать, пока желе полностью застынет.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: