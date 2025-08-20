Выпекать не придется: как приготовить вкусный чизкейк с голубикой для семейного чаепития
Особенно популярные в летний период разнообразные чизкейки без выпекания. Можно использовать любимые ягоды или фрукты, а также экспериментировать со вкусами желе. К тому же, для таких десертов не нужно заморачиваться с замешиванием теста.
Идея приготовления чизкейка с голубикой без выпекания опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.
Ингредиенты для нижнего слоя:
- 150 г печенья к кофе
- 55 г сливочного масла
Ингредиенты для сырного слоя:
- 550 г творога
- 220 г белого йогурта (густого)
- 80 г сахара или заменителя
- 60 г воды +12 г желатина
- 5 г ванильного сахара +5 г лимонного сока (на любителя)
Ингредиенты для ягодного слоя:
- 120 г голубики
- 2 упаковки желе синего цвета + 600 г кипятка
Способ приготовления:
1. Взбить печенье в крошку. Залить растопленным маслом.
2. Вымешать и пересыпать в застеленную пергаментом форму.
3. Утрамбовать дно, без бортиков.
4. Отправить в холодильник.
5. Для сырного слоя смешать воду и желатин и отставить набухать.
6. К творогу добавить белый йогурт и сахар.
7. Все взбить блендером в однородную массу.
8. Растопить в микроволновке желатин.
9. Влить в творожную массу, тщательно вымешать и перелить на нижний слой.
10. Отправить в холодильник застывать.
11. В застывшую творожную массу вдавить ягодки голубики.
12. К кипятку всыпать желе, размешать и дать ему слегка загустеть, чтобы консистенция была как у киселя.
13. Перелить на чизкейк ложкой, подождать, пока желе полностью застынет.
