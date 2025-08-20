Выпекать не придется: как приготовить вкусный чизкейк с голубикой для семейного чаепития

Особенно популярные в летний период разнообразные чизкейки без выпекания. Можно использовать любимые ягоды или фрукты, а также экспериментировать со вкусами желе. К тому же, для таких десертов не нужно заморачиваться с замешиванием теста.

Идея приготовления чизкейка с голубикой без выпекания опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты для нижнего слоя:

  • 150 г печенья к кофе
  • 55 г сливочного масла

Ингредиенты для сырного слоя:

  • 550 г творога
  • 220 г белого йогурта (густого)
  • 80 г сахара или заменителя
  • 60 г воды +12 г желатина
  • 5 г ванильного сахара +5 г лимонного сока (на любителя)

Ингредиенты для ягодного слоя:

  • 120 г голубики
  • 2 упаковки желе синего цвета + 600 г кипятка

Способ приготовления:

1. Взбить печенье в крошку. Залить растопленным маслом.

2. Вымешать и пересыпать в застеленную пергаментом форму.

3. Утрамбовать дно, без бортиков.

4. Отправить в холодильник.

5. Для сырного слоя смешать воду и желатин и отставить набухать.

6. К творогу добавить белый йогурт и сахар.

7. Все взбить блендером в однородную массу.

8. Растопить в микроволновке желатин.

9. Влить в творожную массу, тщательно вымешать и перелить на нижний слой.

10. Отправить в холодильник застывать.

11. В застывшую творожную массу вдавить ягодки голубики.

12. К кипятку всыпать желе, размешать и дать ему слегка загустеть, чтобы консистенция была как у киселя.

13. Перелить на чизкейк ложкой, подождать, пока желе полностью застынет.

