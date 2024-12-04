Яблочный пирог "Любовница": вкусная выпечка к чаю с необычным названием
Зимой людям еще больше хочется тепла и уюта в собственном доме. Именно поэтому в этот период года выпечка пользуется большой популярностью. Ее необыкновенный аромат дарит чувство уюта и хорошее настроение после тяжелого дня.
На странице "Вечереет" в Facebook появился интересный рецепт яблочного пирога под названием "Любовница". Это блюдо не оставит никого равнодушным не только из-за интересного названия, но и из-за невероятного вкуса. Пирог будет идеально смаковать к чаю холодными вечерами.
Ингредиенты
- Яблоки очищенные – 1100 гр
- Сахар – 2 ст.л.
- Корица – 1,5 ч.л.
- Мед – 2 ст.л.
- Крахмал кукурузный – 3 ч.л.
- Сок лимона
Способ приготовления
1. Яблоки чистим от кожуры и нарезаем тоненькими слайсами. Поливаем лимонным соком.
2. В отдельной емкости соединяем корицу, крахмал и сахар.
3. Форму для запекания смазываем сливочным маслом.
4. На дно формы выливаем мед и выкладываем сверху слой яблок.
5. Яблоки через сито присыпаем смесью специй и крахмала.
6. Повторяем действия до наполнения формы.
7. Закрываем форму фольгой и выпекаем в течение 1 часа при 160 градусах.
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