Зимой людям еще больше хочется тепла и уюта в собственном доме. Именно поэтому в этот период года выпечка пользуется большой популярностью. Ее необыкновенный аромат дарит чувство уюта и хорошее настроение после тяжелого дня.

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На странице "Вечереет" в Facebook появился интересный рецепт яблочного пирога под названием "Любовница". Это блюдо не оставит никого равнодушным не только из-за интересного названия, но и из-за невероятного вкуса. Пирог будет идеально смаковать к чаю холодными вечерами.

Ингредиенты

Яблоки очищенные – 1100 гр

Сахар – 2 ст.л.

Корица – 1,5 ч.л.

Мед – 2 ст.л.

Крахмал кукурузный – 3 ч.л.

Сок лимона

Способ приготовления

1. Яблоки чистим от кожуры и нарезаем тоненькими слайсами. Поливаем лимонным соком.

2. В отдельной емкости соединяем корицу, крахмал и сахар.

3. Форму для запекания смазываем сливочным маслом.

4. На дно формы выливаем мед и выкладываем сверху слой яблок.

5. Яблоки через сито присыпаем смесью специй и крахмала.

6. Повторяем действия до наполнения формы.

7. Закрываем форму фольгой и выпекаем в течение 1 часа при 160 градусах.

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