Яйца или мука: во что сначала нужно погружать отбивные, чтобы кляр держался
Во что сначала погружать отбивные – это дилемма для многих хозяек. Иногда, даже если запомнился правильный порядок, в следующий раз очень легко ошибиться. Поэтому предлагаем ознакомиться с простым рецептом, чтобы проблем больше не возникало.
Идея приготовления идеальных отбивных для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Шолковой (anna sholkova) в Instagram. Также мясо нужно мариновать минимум 30 минут, чтобы оно было действительно вкусным.
1. Биток порезать на порционные кусочки.
2. Хорошо отразить с обеих сторон.
3. Выложить кусочки на тарелку.
4. Добавить соль, горчицу и нежирный майонез.
5. Хорошо все это втереть в отбивные .
6. Замаринованные отбивные сложить друг на друга.
7. Остаться мариноваться минимум на 30 минут, а лучше на час.
8. В отдельной горстке взбить яйца с добавлением соли, черного перца и молока.
9. В отдельную мисочку насыпать муку.
10. Сначала запанировать отбивные в муке, а затем в яйце.
11. Жарить на достаточном количестве растительного масла.
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