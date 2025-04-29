Во что сначала погружать отбивные – это дилемма для многих хозяек. Иногда, даже если запомнился правильный порядок, в следующий раз очень легко ошибиться. Поэтому предлагаем ознакомиться с простым рецептом, чтобы проблем больше не возникало.

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Идея приготовления идеальных отбивных для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Шолковой (anna sholkova) в Instagram. Также мясо нужно мариновать минимум 30 минут, чтобы оно было действительно вкусным.

1. Биток порезать на порционные кусочки.

2. Хорошо отразить с обеих сторон.

3. Выложить кусочки на тарелку.

4. Добавить соль, горчицу и нежирный майонез.

5. Хорошо все это втереть в отбивные .

6. Замаринованные отбивные сложить друг на друга.

7. Остаться мариноваться минимум на 30 минут, а лучше на час.

8. В отдельной горстке взбить яйца с добавлением соли, черного перца и молока.

9. В отдельную мисочку насыпать муку.

10. Сначала запанировать отбивные в муке, а затем в яйце.

11. Жарить на достаточном количестве растительного масла.

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