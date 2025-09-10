Яркий, густой и наваристый красный борщ: в чем секрет идеального блюда
Борщ – это блюдо, которое является символом украинской кухни и домашнего уюта. У каждой хозяйки есть свой рецепт, но всех объединяет желание приготовить борщ ярким, густым и ароматным. Часто случается, что цвет свеклы исчезает, а сам борщ становится блеклым. Есть несколько простых правил, которые помогут сохранить насыщенный оттенок и сделать блюдо действительно идеальным.
Идея приготовления идеального красного борща опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Основные лайфхаки:
1. Свеклу не стоит бросать сырой в начале приготовления, иначе она потеряет цвет.
2. Лучше всего добавлять ее в конце, предварительно протушив с сахаром, уксусом и томатной пастой.
3. Обжаренные овощи вместе со специями придают блюду глубокий вкус.
4. Борщ должен настояться не менее 15 минут после снятия с огня — тогда аромат станет более выразительным.
Ингредиенты:
- мясо (свинина или говядина) – 400 г
- свекла – 2-3 шт.
- картофель – 3-4 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- капуста белокочанная – 200 г
- томатная паста – 2 ст.л.
- чеснок – 3-4 зубчика
- лавровый лист – 1 шт.
- сахар – 1 ст. л. (по вкусу)
- уксус или лимонный сок – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- зелень (укроп, петрушка) – горстка
- сметана – для подачи
Способ приготовления:
1. Мясо положить в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения, снять пену и варить 40–60 минут на слабом огне.
2. Отдельно обжарить лук и морковь на растительном масле, добавить сахар и специи. Затем ввести томатную пасту и капусту, подлить немного бульона и тушить 10–15 минут.
3. Картофель нарезать кубиками, свеклу натереть или нарезать соломкой.
4. В бульон добавить картофель, через 10 минут – овощную зажарку.
4. Свеклу отдельно протушить с сахаром, уксусом и пастой, после чего внести в кастрюлю. Добавить лавровый лист, чеснок и специи.
5. Проварить еще 5 минут, снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.
