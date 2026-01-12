Получится очень ярко и сытно, если в одном салате соединить много разнообразных овощей, а также мясо. К тому же, для такого блюда вам не понадобится майонез, ведь можно добавить заправку на основе

Идея приготовления цветного овощного салата с мясом опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

отварное мясо (телятина) – 400-450 г

перец желтый болгарский – 1 шт.

помидор – 2 шт.

огурец – 2 шт. средние

красный лук – 1/2 шт.

горошек – 1/2 банки

чеснок – 2-3 зубчика

петрушка небольшой пучок

соевый соус – 50 мл.

масло

соль

перец черный молотый

Способ приготовления:

1. Отварить мясо до готовности.

2. Нарезать соломкой и выложить в миску.

3. Далее выложить нарезанные соломкой помидоры, огурчики, перец болгарский, лук красный и горошек.

4. Соединить петрушку мелконарезанную с натертым чесноком, соевым соусом.

5. Посолить и поперчить по вкусу.

6. Масло прогреть до горячего состояния и полить салат.

7. Перемешать и подавать.

