Яркий салат из овощей и мяса: готовится без майонеза

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
135
Яркий салат из овощей и мяса: готовится без майонеза

Получится очень ярко и сытно, если в одном салате соединить много разнообразных овощей, а также мясо. К тому же, для такого блюда вам не понадобится майонез, ведь можно добавить заправку на основе

Идея приготовления цветного овощного салата с мясом опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Яркий салат из овощей и мяса: готовится без майонеза

Ингредиенты:

  • отварное мясо (телятина) – 400-450 г
  • перец желтый болгарский – 1 шт.
  • помидор – 2 шт.
  • огурец – 2 шт. средние
  • красный лук – 1/2 шт.
  • горошек – 1/2 банки
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • петрушка небольшой пучок
  • соевый соус – 50 мл.
  • масло
  • соль
  • перец черный молотый

Способ приготовления:

Яркий салат из овощей и мяса: готовится без майонеза

1. Отварить мясо до готовности.

2. Нарезать соломкой и выложить в миску.

Яркий салат из овощей и мяса: готовится без майонеза

3. Далее выложить нарезанные соломкой помидоры, огурчики, перец болгарский, лук красный и горошек.

Яркий салат из овощей и мяса: готовится без майонеза

4. Соединить петрушку мелконарезанную с натертым чесноком, соевым соусом.

5. Посолить и поперчить по вкусу.

Яркий салат из овощей и мяса: готовится без майонеза

6. Масло прогреть до горячего состояния и полить салат.

7. Перемешать и подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты