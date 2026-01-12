Яркий салат из овощей и мяса: готовится без майонеза
Получится очень ярко и сытно, если в одном салате соединить много разнообразных овощей, а также мясо. К тому же, для такого блюда вам не понадобится майонез, ведь можно добавить заправку на основе
Идея приготовления цветного овощного салата с мясом опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- отварное мясо (телятина) – 400-450 г
- перец желтый болгарский – 1 шт.
- помидор – 2 шт.
- огурец – 2 шт. средние
- красный лук – 1/2 шт.
- горошек – 1/2 банки
- чеснок – 2-3 зубчика
- петрушка небольшой пучок
- соевый соус – 50 мл.
- масло
- соль
- перец черный молотый
Способ приготовления:
1. Отварить мясо до готовности.
2. Нарезать соломкой и выложить в миску.
3. Далее выложить нарезанные соломкой помидоры, огурчики, перец болгарский, лук красный и горошек.
4. Соединить петрушку мелконарезанную с натертым чесноком, соевым соусом.
5. Посолить и поперчить по вкусу.
6. Масло прогреть до горячего состояния и полить салат.
7. Перемешать и подавать.
