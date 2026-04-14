Яркий салат капрезе с помидорами и сыром: рецепт универсальной закуски
Легкие овощные салаты – идеальный выбор как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Один из самых популярных вариантов – капрезе, который сочетает свежесть овощей и нежность сыра. Его главное преимущество – простота приготовления и минимум ингредиентов. Такой салат выглядит ярко, аппетитно и всегда уместно дополняет любое блюдо.
Идея приготовления салата капрезе с помидорами и сыром опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 шт.
- моцарелла – 200 г
- руккола – 50 г
- бальзамический соус – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Выложить рукколу на тарелку ровным слоем как основу салата.
2. Нарезать помидоры и моцареллу полукольцами одинаковой толщины.
3. Выложить помидоры и сыр поверх рукколы, чередуя их между собой.
4. Добавить бальзамический соус, равномерно поливая салат.
5. Приправить солью и перцем по вкусу перед подачей.
