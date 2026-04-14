Легкие овощные салаты – идеальный выбор как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Один из самых популярных вариантов – капрезе, который сочетает свежесть овощей и нежность сыра. Его главное преимущество – простота приготовления и минимум ингредиентов. Такой салат выглядит ярко, аппетитно и всегда уместно дополняет любое блюдо.

Идея приготовления салата капрезе с помидорами и сыром опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 2 шт.

моцарелла – 200 г

руккола – 50 г

бальзамический соус – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложить рукколу на тарелку ровным слоем как основу салата.

2. Нарезать помидоры и моцареллу полукольцами одинаковой толщины.

3. Выложить помидоры и сыр поверх рукколы, чередуя их между собой.

4. Добавить бальзамический соус, равномерно поливая салат.

5. Приправить солью и перцем по вкусу перед подачей.

