Яркий салат капрезе с помидорами и сыром: рецепт универсальной закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Легкие овощные салаты – идеальный выбор как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Один из самых популярных вариантов – капрезе, который сочетает свежесть овощей и нежность сыра. Его главное преимущество – простота приготовления и минимум ингредиентов. Такой салат выглядит ярко, аппетитно и всегда уместно дополняет любое блюдо.

Идея приготовления салата капрезе с помидорами и сыром опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 шт.
  • моцарелла – 200 г
  • руккола – 50 г
  • бальзамический соус – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложить рукколу на тарелку ровным слоем как основу салата.

2. Нарезать помидоры и моцареллу полукольцами одинаковой толщины.

3. Выложить помидоры и сыр поверх рукколы, чередуя их между собой.

4. Добавить бальзамический соус, равномерно поливая салат.

5. Приправить солью и перцем по вкусу перед подачей.

