Если вы хотите удивить свою семью на Новый год, приготовьте обязательно яркие и оригинальные салаты из простых продуктов. Но при это, в классические салаты попробуйте добавить яркие, новые ингредиенты, которые придадут блюдам оригинальный вкус и яркий внешний вид.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата "Солнышко", из куриного филе, с пекинской капустой и сыром.

Ингредиенты:

куриное бедро копченое – 1 шт

кукуруза консервированная –1 б.

пекинская капуста – 300г

яйца – 3 шт

морковь – 2 шт

сыр твердый – 150г

майонез – 100 г (по вкусу)

соломка – 150г

соль по вкусу

укроп

зерна гранату, красная икра, зеленый лук

Способ приготовления:

1. Натрите твердый творог на мелкой терке, а сваренную морковь на большой терке. Куриное бедро нарежьте небольшими кубиками. Соедините в одной емкости, добавьте кукурузу, предварительно слив из нее сок.

2. Полить майонезом, посолить, поперчить и перемешать.

3. Соберите салат слоями: пекинская капуста, курочка с кукурузой и майонезом, натертый твердый сыр. С наружной стороны салат смажьте майонезом и из соломки выкладываем "забор" выше последнего слоя салата.

Украсьте салат по вашему желанию красной икрой, зеленью!

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