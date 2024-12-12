Яркий салат "Солнышко" из филе, пекинской капустой и соломкой: рецепт блюда на Новый год 2025

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите удивить свою семью на Новый год, приготовьте обязательно яркие и оригинальные салаты из простых продуктов. Но при это, в классические салаты попробуйте добавить яркие, новые ингредиенты, которые придадут блюдам оригинальный вкус и яркий внешний вид.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата "Солнышко", из куриного филе, с пекинской капустой и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • куриное бедро копченое – 1 шт
  • кукуруза консервированная –1 б.
  • пекинская капуста – 300г
  • яйца – 3 шт
  • морковь – 2 шт
  • сыр твердый – 150г
  • майонез – 100 г (по вкусу)
  • соломка – 150г
  • соль по вкусу
  • укроп
  • зерна гранату, красная икра, зеленый лук

Способ приготовления:

1. Натрите твердый творог на мелкой терке, а сваренную морковь на большой терке. Куриное бедро нарежьте небольшими кубиками. Соедините в одной емкости, добавьте кукурузу, предварительно слив из нее сок.

Ингредиенты для салата

2. Полить майонезом, посолить, поперчить и перемешать.

Приготовление блюда

3. Соберите салат слоями: пекинская капуста, курочка с кукурузой и майонезом, натертый твердый сыр. С наружной стороны салат смажьте майонезом и из соломки выкладываем "забор" выше последнего слоя салата.

Соломка для салата

Украсьте салат по вашему желанию красной икрой, зеленью! 

Готовый салат

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