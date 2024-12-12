Яркий салат "Солнышко" из филе, пекинской капустой и соломкой: рецепт блюда на Новый год 2025
Если вы хотите удивить свою семью на Новый год, приготовьте обязательно яркие и оригинальные салаты из простых продуктов. Но при это, в классические салаты попробуйте добавить яркие, новые ингредиенты, которые придадут блюдам оригинальный вкус и яркий внешний вид.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата "Солнышко", из куриного филе, с пекинской капустой и сыром.
Ингредиенты:
- куриное бедро копченое – 1 шт
- кукуруза консервированная –1 б.
- пекинская капуста – 300г
- яйца – 3 шт
- морковь – 2 шт
- сыр твердый – 150г
- майонез – 100 г (по вкусу)
- соломка – 150г
- соль по вкусу
- укроп
- зерна гранату, красная икра, зеленый лук
Способ приготовления:
1. Натрите твердый творог на мелкой терке, а сваренную морковь на большой терке. Куриное бедро нарежьте небольшими кубиками. Соедините в одной емкости, добавьте кукурузу, предварительно слив из нее сок.
2. Полить майонезом, посолить, поперчить и перемешать.
3. Соберите салат слоями: пекинская капуста, курочка с кукурузой и майонезом, натертый твердый сыр. С наружной стороны салат смажьте майонезом и из соломки выкладываем "забор" выше последнего слоя салата.
Украсьте салат по вашему желанию красной икрой, зеленью!
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