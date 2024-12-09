Во время празднования Нового года следует подумать о многообразии закусок. Дело в том, что эти блюда имеют не только интересное сочетание вкусов, но и хороший вид, поэтому они служат дополнительным украшением стола.

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Фудблогер Валерия Велигура в Instagram рассказала рецепт одной из своих любимых закусок. Ею оказался шпинатный рулет с лососем.

Ингредиенты

Шпинат – 150 гр

Яйца – 3 шт

Соль – щепотка

Мука – 50 гр

Крем-сыр– 175 гр

Лосось слабосоленый – 200 гр

Способ приготовления

1. Шпинат заливаем крутым кипятком и через минуту сливаем всю воду. Даем остыть.

2. Добавляем яичные желтки и пробиваем блендером до однородности.

3. Добавляем просеянную муку и перемешиваем.

4. Белки с солью взбиваем миксером до пиков и в 3 этапа вводим в тесто (осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх).

5. Выливаем на лист с пергаментом в форме прямоугольника (28см*20 см) и выпекаем в разогретой до 180 гр духовке 10 мин.

6. После охлаждения покрываем слоем крем-сыра и слоем лосося.

7. Плотно заворачиваем в рулет, оборачиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов или на ночь.

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