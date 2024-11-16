Люди, которые не застали жизнь во времена СССР, удивляются определенным привычкам, которые раньше считались нормой. Сейчас большинство этих лайфхаков ушли в прошлое, ведь появилось много действенных альтернатив.

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Так, например, уже немногие припомнят, зачем во время существования Советского союза мясо замачивали в воде перед началом приготовления. Ответить на этот вопрос взялся FoodOboz.

В те времена на кухнях хозяек практически не было техники, помогавшей в приготовлении пищи. Поэтому для того, чтобы быстро разморозить мясо, хозяйкам приходилось идти на странные манипуляции. Одной из них было замачивание мяса в сахарной воде.

Как сделать сахарную воду для размораживания

3 столовых ложки сахара разводили в 1,5 литра холодной воды и подогревали раствор. Дальше у него помещали мясо примерно на 10 минут. Обычно этого времени хватало, чтобы мясо разморозилось. И, что самое интересное, в те времена совершенно никого не волновало, что благодаря таким манипуляциям мясо приобретало сладковатый привкус. Этот продукт и так считался дефицитным, поэтому люди просто радовались, что им представилась возможность его приобрести и отведать.

Иногда вместо сахарного раствора готовился солевой. Но в таком случае существовал риск окончательно испортить кусок мяса избыточным количеством соли. А вот для того чтобы сделать мясо более мягким, хозяйкам приходилось натирать его содой.

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