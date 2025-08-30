Закуска из баклажанов, с сыром и оливками: рецепт блюда для праздничного стола
Баклажаны – очень вкусный и полезный овощ, который можно тушить, жарить, запекать в духовке, а также мариновать, консервировать. Еще из него можно делать вкусные намазки, закуски, салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с сыром и оливками.
Ингредиенты:
- 2 шт. (450-500 г) баклажанов
- 2 зубчика чеснока
- 150 г феты
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Нарежьте баклажаны, немного посолите и оставьте на 15 минут, чтобы вышла горечь. Затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте на сковороде до золотистости или запеки в духовке.
2. Сыр фета разомните вилкой, добавьте чеснок и размешайте до однородности.
3. На край каждого ломтика выложите немного начинки и заверни. Сверху посыпьте хрустящим жареным луком или грецкими орехами. Подавайте охлажденными или немного теплыми. Приятного аппетита!
