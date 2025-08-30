Закуска из баклажанов, с сыром и оливками: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
174
Закуска из баклажанов, с сыром и оливками: рецепт блюда для праздничного стола

Баклажаны – очень вкусный и полезный овощ, который можно тушить, жарить, запекать в духовке, а также мариновать, консервировать. Еще из него можно делать вкусные намазки, закуски, салаты.

Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с сыром и оливками.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 2 шт. (450-500 г) баклажанов
  • 2 зубчика чеснока
  • 150 г феты
  • 100 г сыра

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны, немного посолите и оставьте на 15 минут, чтобы вышла горечь. Затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте на сковороде до золотистости или запеки в духовке.

Жареные баклажаны

2. Сыр фета разомните вилкой, добавьте чеснок и размешайте до однородности.

Начинка для блюда

3. На край каждого ломтика выложите немного начинки и заверни. Сверху посыпьте хрустящим жареным луком или грецкими орехами. Подавайте охлажденными или немного теплыми. Приятного аппетита!

Готовая закуска

