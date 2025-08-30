Баклажаны – очень вкусный и полезный овощ, который можно тушить, жарить, запекать в духовке, а также мариновать, консервировать. Еще из него можно делать вкусные намазки, закуски, салаты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с сыром и оливками.

Ингредиенты:

2 шт. (450-500 г) баклажанов

2 зубчика чеснока

150 г феты

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны, немного посолите и оставьте на 15 минут, чтобы вышла горечь. Затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте на сковороде до золотистости или запеки в духовке.

2. Сыр фета разомните вилкой, добавьте чеснок и размешайте до однородности.

3. На край каждого ломтика выложите немного начинки и заверни. Сверху посыпьте хрустящим жареным луком или грецкими орехами. Подавайте охлажденными или немного теплыми. Приятного аппетита!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: