Закусочные кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором: беспроигрышная закуска для праздничного стола летом
Кабачки – идеальная основа для приготовления быстрых сезонных закусок. Например, можно сделать сытные рулетики с сыром, чесноком и помидором. Такое блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.
Идея приготовления закусочных кабачковых рулетиков опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт. (средний)
- соль по вкусу
Ингредиенты для кляра:
- мука
- яйцо + немного воды + соль
Ингредиенты для начинки:
- твердый сыр по вкусу
- помидор – 1 шт.
- укроп
- майонез
- соль
- чеснок – по желанию
- бальзамический соус (густой) – для поливки
Способ приготовления:
1. Кабачок помыть и нарезать на тонкие слайсы. Из одного кабачка получается примерно 10 слайсов.
2. Посолить с обеих сторон.
3. Слайсы сначала окунуть в муку.
4. Затем в кляр из яйца (добавить немного воды, соль и взболтать).
5. Жарить на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.
6. Для начинки соединить тертый сыр, майонез, соль и чеснок.
7. Хорошо перемешать.
8. Жареный слайс кабачка смазать сыром, выложить нарезанный помидор и укроп.
9. Завернуть в ролл.
10. Полить бальзамическим соусом.
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