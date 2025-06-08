Закусочные кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором: беспроигрышная закуска для праздничного стола летом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
51
Закусочные кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором: беспроигрышная закуска для праздничного стола летом

Кабачки – идеальная основа для приготовления быстрых сезонных закусок. Например, можно сделать сытные рулетики с сыром, чесноком и помидором. Такое блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

Видео дня

Идея приготовления закусочных кабачковых рулетиков опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Получится очень вкусно.

Закусочные кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором: беспроигрышная закуска для праздничного стола летом

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт. (средний)
  • соль по вкусу

Ингредиенты для кляра:

  • мука
  • яйцо + немного воды + соль

Ингредиенты для начинки:

  • твердый сыр по вкусу
  • помидор – 1 шт.
  • укроп
  • майонез
  • соль
  • чеснок – по желанию
  • бальзамический соус (густой) – для поливки

Способ приготовления:

Закусочные кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором: беспроигрышная закуска для праздничного стола летом

1. Кабачок помыть и нарезать на тонкие слайсы. Из одного кабачка получается примерно 10 слайсов.

2. Посолить с обеих сторон.

Закусочные кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором: беспроигрышная закуска для праздничного стола летом

3. Слайсы сначала окунуть в муку.

4. Затем в кляр из яйца (добавить немного воды, соль и взболтать).

Закусочные кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором: беспроигрышная закуска для праздничного стола летом

5. Жарить на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

6. Для начинки соединить тертый сыр, майонез, соль и чеснок.

Закусочные кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором: беспроигрышная закуска для праздничного стола летом

7. Хорошо перемешать.

Закусочные кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором: беспроигрышная закуска для праздничного стола летом

8. Жареный слайс кабачка смазать сыром, выложить нарезанный помидор и укроп.

9. Завернуть в ролл.

Закусочные кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором: беспроигрышная закуска для праздничного стола летом

10. Полить бальзамическим соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты