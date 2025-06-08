Кабачки – идеальная основа для приготовления быстрых сезонных закусок. Например, можно сделать сытные рулетики с сыром, чесноком и помидором. Такое блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

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Идея приготовления закусочных кабачковых рулетиков опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт. (средний)

соль по вкусу

Ингредиенты для кляра:

мука

яйцо + немного воды + соль

Ингредиенты для начинки:

твердый сыр по вкусу

помидор – 1 шт.

укроп

майонез

соль

чеснок – по желанию

бальзамический соус (густой) – для поливки

Способ приготовления:

1. Кабачок помыть и нарезать на тонкие слайсы. Из одного кабачка получается примерно 10 слайсов.

2. Посолить с обеих сторон.

3. Слайсы сначала окунуть в муку.

4. Затем в кляр из яйца (добавить немного воды, соль и взболтать).

5. Жарить на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

6. Для начинки соединить тертый сыр, майонез, соль и чеснок.

7. Хорошо перемешать.

8. Жареный слайс кабачка смазать сыром, выложить нарезанный помидор и укроп.

9. Завернуть в ролл.

10. Полить бальзамическим соусом.

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