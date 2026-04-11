Свежие помидоры будут значительно вкуснее, если их предварительно замариновать. Для этого используйте свежую зелень, перец, немного чеснока. Получится полноценная закуска на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

1 большой сладкий перец

5-6 зубчиков чеснока

укроп, петрушка

25 г соли

50 г сахара

50 г растительного масла

50 мл. уксуса 9 %

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты, кроме помидоров, измельчить в блендере до однородности или очень мелко нарезать ножом

2. Помидоры разрезать пополам.

3. Смешать с маринадом в большой миске.

4. Накрыть.

5. Оставить в холодильнике минимум на 4 часа (самые вкусные – после 6-8 часов).

