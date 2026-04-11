Закусочные помидоры с перцем и чесноком: готовятся 15 минут
Свежие помидоры будут значительно вкуснее, если их предварительно замариновать. Для этого используйте свежую зелень, перец, немного чеснока. Получится полноценная закуска на каждый день и для праздничного стола.
Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 большой сладкий перец
- 5-6 зубчиков чеснока
- укроп, петрушка
- 25 г соли
- 50 г сахара
- 50 г растительного масла
- 50 мл. уксуса 9 %
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты, кроме помидоров, измельчить в блендере до однородности или очень мелко нарезать ножом
2. Помидоры разрезать пополам.
3. Смешать с маринадом в большой миске.
4. Накрыть.
5. Оставить в холодильнике минимум на 4 часа (самые вкусные – после 6-8 часов).
