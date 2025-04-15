Закусочный торт из блинов для Пасхального стола: внутри грибная начинка с сыром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Закусочный торт из блинов для Пасхального стола: внутри грибная начинка с сыром

На Пасху из блинов можно сделать не просто десерт, как все привыкли, а полноценную сытную закуску в виде торта. Внутрь очень вкусно положить грибную начинку с сыром. Блюдо получится очень сытным и привлекательным.

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Идея приготовления грибного закусочного тортика для Пасхального стола опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Блюдо отлично хранится в холодильнике.

Закусочный торт из блинов для Пасхального стола: внутри грибная начинка с сыром

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 800 г
  • просеянная мука – 300 г
  • масло – 50 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 100 г

Ингредиенты для начинки:

  • шампиньоны – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • плавленые сырки – 4 шт.
  • яйца вареные – 4 шт.
  • майонез – 200 г
  • соль, перец
  • масло

Способ приготовления:

Закусочный торт из блинов для Пасхального стола: внутри грибная начинка с сыром

1. Для первого слоя начинки мелко нарезанный лук обжарить на сковороде до прозрачности.

2. Добавить мелко нарезанные шампиньоны, посолить, поперчить и жарить до испарения всей жидкости.

Закусочный торт из блинов для Пасхального стола: внутри грибная начинка с сыром

3. Для другого слоя начинки натереть яйца, плавленые сырки и добавить майонез.

4. Можно немного подсолить, перемешать.

Закусочный торт из блинов для Пасхального стола: внутри грибная начинка с сыром

5. Сформировать тортик в кольце, выложить блины.

Закусочный торт из блинов для Пасхального стола: внутри грибная начинка с сыром

6. Каждый блинчик смазать майонезом и выложить начинку слоями, пока не закончатся все ингредиенты.

Закусочный торт из блинов для Пасхального стола: внутри грибная начинка с сыром

7. Готовый тортик накрыть тарелкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

8. Украсить грибочками, зеленым луком.

Закусочный торт из блинов для Пасхального стола: внутри грибная начинка с сыром

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