Закусочный торт из блинов для Пасхального стола: внутри грибная начинка с сыром
На Пасху из блинов можно сделать не просто десерт, как все привыкли, а полноценную сытную закуску в виде торта. Внутрь очень вкусно положить грибную начинку с сыром. Блюдо получится очень сытным и привлекательным.
Идея приготовления грибного закусочного тортика для Пасхального стола опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Блюдо отлично хранится в холодильнике.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 4 шт.
- молоко – 800 г
- просеянная мука – 300 г
- масло – 50 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 100 г
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны – 500 г
- лук – 1 шт.
- плавленые сырки – 4 шт.
- яйца вареные – 4 шт.
- майонез – 200 г
- соль, перец
- масло
Способ приготовления:
1. Для первого слоя начинки мелко нарезанный лук обжарить на сковороде до прозрачности.
2. Добавить мелко нарезанные шампиньоны, посолить, поперчить и жарить до испарения всей жидкости.
3. Для другого слоя начинки натереть яйца, плавленые сырки и добавить майонез.
4. Можно немного подсолить, перемешать.
5. Сформировать тортик в кольце, выложить блины.
6. Каждый блинчик смазать майонезом и выложить начинку слоями, пока не закончатся все ингредиенты.
7. Готовый тортик накрыть тарелкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа.
8. Украсить грибочками, зеленым луком.
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