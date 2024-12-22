Хотите удивить своих гостей сочным и ароматным основным блюдом на праздничном столе? Тогда приготовьте грудинку, которая превзойдет все ваши ожидания.

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Рецептом запеченной грудки в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она рассказала, как обычный кусок мяса можно легко превратить в настоящий шедевр кулинарного искусства.

Ингредиенты

Подбрюшина – 2 кг

Чеснок – 5 зуб

Ингредиенты для маринада

Специи к сала или мясу – 2 ст.л.

Паприка копченая – 2 ч.л.

Соль – 1 ст.л.

Перец – 1 ч.л.

Томатная паста – 2 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Способ приготовления

1. Грудинку промыть и просушить бумажным полотенцем.

2. Почистить чеснок и разрезать зубчики пополам. Ножом сделать небольшие надрезы и заложить чеснок внутрь.

3. В мисочке смешать все ингредиенты маринада.

4. Грудинку положить на фольгу и тщательно смазать маринадом со всех сторон. Завернуть в фольгу в два слоя и оставить мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

5. Разогрейте духовку до 190 и готовьте в течение 80 минут.

6. После этого разверните фольгу смазайте снова маринадом и отправьте в духовку еще на 20 минут при температуре 200 градусов, чтобы получить золотистую корочку.

7. После охлаждения готовую грудинку храните в холодильнике.

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